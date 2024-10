GIUNTA ABRUZZO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA, INCARICHI DIRIGENTI, ELENCO COMMISSARI, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione di un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da nominare quali Commissari delle fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche in caso di violazioni statutarie, inosservanza di norme imperative o condotte gestionali non conformi alla legge.

Su iniziativa del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele imprudente, deliberato lo schema di accordo tra Dipartimento Agricoltura, AREACOM e Gruppi di Azione Locale (GAL) per l’utilizzo, da parte di questi ultimi, della piattaforma di approvvigionamento digitale di beni, servizi e forniture.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, approvata l’articolazione della macrostruttura organizzativa della Giunta Regionale.

Autorizzato il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione dell’accordo relativo al contratto collettivo integrativo triennio 2023-2025 del personale di comparto.

Conferito l’incarico “ad interim” di dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” del Dipartimento Territorio- Ambiente a Dario Ciamponi, già dirigente del Servizio “Politica Energetica e Risorse del Territorio”.

Conferito a Germano De Sanctis, dirigente regionale, l’incarico di direttore del Dipartimento “Lavoro e Attività Produttive”.

Conferito a Emidio Rocco Ernesto Primavera l’incarico di dirigente del Servizio “Competitività Agricoltura” del Dipartimento Agricoltura.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvato il documento istruttorio riportante i criteri e le modalità di riparto tra le aziende del trasporto pubblico locale e regionale delle risorse ministeriali attribuite alla Regione Abruzzo.

Su iniziativa dell’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo e alla Formazione Professionale Roberto Santangelo, Miska Ruggeri è nominato presidente dell’Ente Teatrale Regionale – TSA.

Adesione al Comitato per Pescara Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, impegno a fornire il pieno sostegno al Comune di Pescara affinché lo stesso raggiunga l’importante traguardo.

Approvata la nuova disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo. All’interno della stessa, che sostituisce la precedente, è previsto il nuovo sistema di rating relativo agli organismi di formazione della Regione Abruzzo con la definizione di un sistema di valutazione e analisi finalizzato a introdurre standard di qualità con garanzie preventive sulle capacità tecniche e organizzative dei soggetti accreditati, oltre a una più chiara identificazione dei requisiti che devono essere posseduti al momento dell’accreditamento e per il suo mantenimento.

La Giunta aderisce all’invito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di proposte d’intervento finalizzate all’inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora da finanziare. La Regione Abruzzo, beneficiaria di un finanziamento massimo stabilito di € 1.672.977,85 senza obbligo di cofinanziamento e oneri a carico, approva pertanto l’atto di indirizzo per partecipare all’avviso pubblico.

Autorizzata l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila all’acquisto dell’immobile denominato Ex Clinica Universitaria, sito in L’Aquila, da destinare a sede degli uffici dell’ADSU di L’Aquila, oltre a spazi polivalenti a servizio degli studenti universitari.

Sempre su proposta dell’assessore Santangelo, approvato il piano di Riparto, tra i Comuni interessati, delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo pari ad € 3.962.790,39, riferite all’anno scolastico 2024/2025 e destinate rispettivamente alla fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico.