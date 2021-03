GIUNTA ABRUZZO: STRUTTURA TECNICA ZES, CAMPAGNA VACCINI, SPORT. TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi a L’Aquila, presieduta dal presidente Marco Marsilio, la giunta regionale per l’esamina e l’approvazione dei seguenti provvedimenti.

Su proposta del presidente Marsilio, per la velocizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Pescara-Roma la giunta ha preso atto del documento di pre-fattibilità tecnico-economico, preliminare alla progettazione. Si tratta di un progetto redatto da RFI ( Rete Ferroviaria Italiana), insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Abruzzo, e Regione Lazio. Si rimanda comunque agli uffici tecnici di RFI ogni successivo sviluppo di approfondimento del livello progettuale, per tutti gli adempimenti in materia ambientale, screening, Valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e se necessario, Valutazione di incidenza ambientale.

In attuazione dell’accordo sottoscritto il 16 luglio 2020 tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e l’allora ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, la Giunta regionale ha approvato il provvedimento concernente le iniziative da adottare per favorire la ripresa del settore dello sport, attraverso il finanziamento di specifici interventi di supporto nell’ambito delle risorse destinate dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). A copertura degli interventi, la Giunta ha previsto un contributo di 600 mila euro quale quota parte delle risorse risultati dalla riprogrammazione. Nel provvedimento si dà atto che l’intervento rientra nel novero degli “Altri Interventi di sviluppo locale su aree di crisi” di cui alla proposta di riprogrammazione FSC e che pertanto rientra nella programmazione dei fondi FSC.

Approvata una convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “Lanterna Magica. L’Istituto metterà a disposizione della Biblioteca Regionale “S. Tommasi”, gratuitamente, il proprio archivio, composto da oltre 100.000 pezzi, nonché il personale dedicato.

Costituita la Struttura tecnico amministrativa regionale della ZES nell’ambito del Piano di sviluppo strategico della Zona economica speciale Abruzzo. L’obiettivo è quello di coordinare e promuovere le attività di sviluppo, di promozione e attrazione degli investimenti, supporto al sistema produttivo, coordinamento delle istanze e semplificazione delle procedure di insediamento.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario approvato un accordo di Programma tra MiC – Direzione Generale Spettacolo e la Regione Abruzzo per la realizzazione di spettacoli dal vivo nei territori abruzzesi colpiti dagli eventi sismici, verificatisi dal 24 agosto 2016. Con decreto ministeriale n. 42/2021 su “Criteri di riparto e modalità di utilizzo, per l’anno 2021, delle risorse destinate a queste attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, all’Abruzzo” sono stati assegnati all’Abruzzo 290mila euro.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris approvata una modifica al piano di vendita degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Bellante ed una riserva di alloggi nei comuni di Civita D’Antino e Rocca San Giovanni.

Conferito ad interim l’incarico di dirigente del Servizio “Genio civile di Chieti” del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti a Giancarlo Misantoni, dirigente del Servizio “Genio Civile di Teramo”. Rinnovato il contratto di locazione per l’immobile di Chieti, sede della Biblioteca regionale.

Assegnato un contributo finanziario al Comune di Pescara di 10mila euro per l’organizzazione della 27° edizione del “Fight Clubbing International Championship”.

Rinnovo della convenzione tra la giunta regionale ed il Consiglio regionale per l’utilizzo dell’Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consiglio regionale d’Abruzzo per la gestione delle procedure di conciliazione per il personale dirigenziale (Dirigenti/Direttori) della Giunta.

Preso atto delle dimissioni di Luca Di Pietrantonio dall’incarico di Presidente del CdA dell’ASP 2 della Provincia di Teramo la giunta, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, ha nominato in sostituzione Giulia Palestini, quale componente con funzioni di presidente. Designato Massimiliano Di Saverio, revisore Contabile Unico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 2 della Provincia di Teramo.

In materia di diritto allo studio, l’Esecutivo ha approvato il provvedimento relativo al Bilancio di Previsione 2021-2023 presentato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo.

La giunta ha dato il via libera all’erogazione al Comune di Orsogna del contributo di 105 mila euro per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell’immobile sede dell’asilo nido in via Achille Rosica, a valere sui Fondi FSC.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì concesso accreditamento alla Comunità denominata “Ali d’Aquila” a Chieti, dell’Associazione “Centro di Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza– ONLUS” nonché alla Comunità “Il Sentiero” dell’Associazione “Il Sentiero Onlus”, a Chieti relativamente a specifiche attività in regime residenziale e semiresidenziale. Accreditamento istituzionale anche per la Comunità “Il sentiero della gioia” di Chieti dell’Associazione “Il Sentiero ONLUS”.

Approvato il “Programma regionale per la campagna di vaccinazione – Fase 2” – con il quale viene definita la strategia del programma di vaccinazione in Abruzzo nella Fase 2 definendone l’organizzazione di base, i percorsi di accesso e gli aspetti logistici.