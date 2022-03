GIUNTA ABRUZZO: TRENI A IDROGENO, CONTRIBUTI FEDERAZIONE SPORT INVERNALI, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi, a L’Aquila, la Giunta regionale.

Questi i provvedimenti adottati.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, è stata indicata Trenitalia S.p.A. quale soggetto attuatore di un intervento che consiste nell’acquisto di convogli ferroviari elettrici per il servizio di trasporto regionale, assegnando alla società stessa il finanziamento di cui la Regione Abruzzo è beneficiaria.

Il ministero, infatti, ha assegnato alla Regione Abruzzo oltre 16milioni di euro per il rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l’acquisto di treni a combustile pulito, per il periodo 2021 –2026 in attuazione della Misura M2C2 – 4.4.2 del PNRR.

La Regione, inoltre, quale beneficiario di un finanziamento per complessivi 35.860.000,00 euro per l’intervento denominato “F. Adriatico Sangritana” che prevede il rinnovo parco rotabile con treno a idrogeno, ha individuato la Società TUA spa quale soggetto attuatore dell’intervento approvato.

Ciò anche alla luce del fatto che TUA Spa è divenuta affidataria, in regime di house providing, dei servizi di trasporto pubblico di tipo extraurbano ed urbano svolti mediante autobus nonché di quelli ferroviari regionali, ed è anche gestore della rete ferroviaria regionale.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli aggiornati gli oneri istruttori previsti per il rilascio delle autorizzazioni in merito a linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt, sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita.

Infine, su proposta dell’assessore al Bilancio ed allo Sport, Guido Quintino Liris, la Giunta regionale ha assegnato un contributo finanziario, pari a 20mila euro, al Comitato regionale abruzzese della Federazione italiana Sport Invernali (FISI) per l’organizzazione dell’evento nazionale “Gara da sci da discesa e convegno sulla sicurezza delle piste” e un contributo di 5mila euro al Comune dell’Aquila per l’evento “Partita del cuore”.