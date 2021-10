GIUNTA ABRUZZO: UN MILIONE E MEZZO PER SEDE COM-COC PESCARA, RISTORI IMPRESE SCI, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La giunta regionale si è riunita oggi a Palazzo Silone, a L’Aquila, per adottare diversi provvedimenti.

Approvata l’assegnazione di un contributo di 1.505.854 euro al Comune di Pescara, quale soggetto beneficiario e attuatore per realizzare un nuovo edificio da destinare a sede del centro operativo “COM/COC”.

Il primo intervento finanziabile risultava essere la sede COM del Comune di Pescara ma le esigue risorse disponibili non permettono la copertura economica dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio comunale in Piazza Italia, “Palazzo ex INPS”. Il Comune di Pescara, pertanto, ha comunicato la disponibilità ad utilizzare i fondi per realizzare, in alternativa, una nuova sede comunale per cui si può procedere alla riassegnazione delle ulteriori economie rinvenute nella programmazione dei piani regionali di interventi antisismici su edifici pubblici strategici, ai fini di Protezione civile. Si tratta di opere finanziate annualmente attraverso il Fondo statale di cui al Decreto Abruzzo, dal 2011 al 2018.

Approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Regione Abruzzo che stabilisce le modalità attuative e procedurali per interventi di manutenzione idraulica “Corsi d’acqua: fiume Liri in territorio comune di Balsorano, località Aringo e Quercione”. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammontano a € 350.000,00, assegnate alla Autorità di Bacino.

Disposto l’utilizzo delle risorse del ‘Decreto Crescita’ per Interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza Covid per il finanziamento dei seguenti interventi: 1) recupero funzionale del sistema irriguo; 2) servizi di consulenza aziendale nel settore zootecnico; 3) commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese nel settore Agroalimentare EXPO 2020 DUBAI.

Approvato l’avviso pubblico che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni per il progetto “Costituzione e/o rafforzamento dell’Ufficio Unico del personale nelle Unioni di Comuni abruzzesi”. Le risorse spettanti alla Regione Abruzzo sono pari ad € 53.870,93.

Nasce una collaborazione tra la Regione Abruzzo, Servizio Eures, Università degli Studi di Teramo e di Chieti-Pescara – ufficio Placement per progettare e realizzare azioni comuni di orientamento al lavoro, rivolte a studenti e laureati dell’Ateneo, che prevedano, opportunità lavorative e tirocini all’estero promossi dalla rete EURES e approfondimenti sul lavoro nei Paesi dell’UE.

La Regione Abruzzo aderisce al progetto proposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “Sorveglianza di SARS – COV- 2 in reflui urbani” . E’ previsto il campionamento delle acque reflue, estrazione e rilevazione di RNA di SARS-COV-2 attraverso l’analisi di campioni delle acque in entrata di impianti di depurazione asserviti a reti fognarie urbane, sorveglianza focalizzata sugli aggregati urbani, e monitoraggi flessibili e capillari (es., quartieri cittadini, siti di depurazione di aeroporti), funzionali alle necessità di prevenzione sanitaria.

Approvato il Piano Programma 2022 – 2024 della Società Abruzzo Engineering S.p.A.

La giunta regionale, inoltre, ha ridefinito l’elenco dei Comuni dei comprensori sciistici abruzzesi per l’applicazione delle misure di sostegno per le imprese e gli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19″. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, infatti, è istituito un Fondo con una dotazione di Euro 700 Milioni, per l’annualità 2021.

La Giunta Regionale, in passato, ha predisposto, utilizzando le risorse del POR FESR 2007/13 e del PAR FSC 2007/13, una serie di strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l’accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie tramite il sistema dei Confidi. Si autorizzano oggi i soggetti che hanno concesso garanzie pubbliche a valere sulle risorse del POR FESR Abruzzo 2007/13 e del PAR FSC Abruzzo 2007/13, a prorogare la durata delle operazioni di garanzia, per un periodo massimo di 24 mesi, a copertura di operazioni di finanziamento bancario che erano state sospese ex lege.

Approvato, per il biennio 2020 – 2021 l’ammontare del budget assegnato agli erogatori privati accreditati contrattualizzati fino al 2019 per l’acquisto di prestazioni riabilitative, RSA, RP e Psico Riabilitazione e Autismo.