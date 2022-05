GIUNTA ABRUZZO: VALUTAZIONE PERFORMANCE USR SISMA 2016, ELENCHI SOCIETA’, TUTTI I PROVVEDIMENTI

PESCARA – Approvato dalla Giunta regionale dell’Abruzzo, riunita oggi in seduta ordinaria, lo schema di accordo relativo al funzionamento del ciclo di performance dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 attraverso l’utilizzo dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) regionale.

Assegnato anche un contributo di 20mila euro al Comune di Pescara per la partenza della 10° Tappa del Giro d’Italia 2022.

Approvato l’aggiornamento degli elenchi di enti e società in funzione delle società medio tempore dismesse, delle varie competenze dei Dipartimenti per la governance di settore e delle intervenute variazioni del perimetro normativo di riferimento individuato in funzione della disciplina considerata. L’aggiornamento è funzionale, tra l’altro, al prossimo piano di razionalizzazione delle società ed al prossimo censimento MEF.

Via libera, infine, all’esperimento di gara ed all’approvazione dello schema di avviso di vendita mediante asta pubblica ad unico incanto sia riguardo l’impianto agro-industriale “Centro lavorazione e commercializzazione patate” di Celano che riguardo quello agro-industriale “Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola” di San Vito Chietino.