GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONE BILANCIO, DISCIPLINARE DANNI FAUNA SELVATICA, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, in relazione al Decreto Ministeriale n. 2 del 2025 che ha istituito un fondo per il contrasto al consumo di suolo che destina all’Abruzzo risorse per un importo complessivo pari ad € 4.844.800,00 (€ 302.800,00 per l’annualità 2023, € 605.600,00 per l’annualità 2024, € 908.400,00 per l’annualità 2025, € 1.514.000,00 per l’annualità 2026 ed € 1.514.000,00 per l’annualità 2027), su proposta dello stesso presidente, ha stabilito i criteri per la definizione di proposte di intervento volte alla rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Con lo stesso Decreto sono state approvate le procedure per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di interventi che gli enti locali potranno trasmettere per accedere al contributo.

In particolare, è previsto che ogni Regione emani un avviso pubblico per raccogliere le proposte, curandone la successiva fase di istruttoria di ammissibilità e la prima fase di attribuzione di punteggi di priorità.

Su iniziativa dell’assessore con delega al Bilancio, Mario Quaglieri, la Giunta ha dato il via libera ad una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) Progetto Regenera4MED – verso un modello mediterraneo di turismo rigenerativo per l’adattamento ai cambiamenti climatici. € 232.377,70

2) PSC Abruzzo 2000-2020. Intervento di compensazione della maggiore spesa sanitaria occorsa per l’emergenza covid-19. € 8.500.000,00

3) Fondo per il rafforzamento delle politiche sociali e la formazione professionale. € 1.423.160,53

4) RESeed – Progetto di formazione professionale per la riconversione post-bellica e la riqualificazione del settore agricolo in Etiopia. € 1.763.372,76

5) Fondo adeguamento prezzi per i materiali di costruzione. € 10.313,00

6) PR FESR 2021 2027 – Rafforzare la connettività digitale. € 3.300.000,00

7) Servizio di trasporto e assistenza scolastica per gli alunni disabili. € 761.287,84

8) Offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante. € 172.672,00

9) Fondo politiche per la famiglia. € 703.142,16.

Sempre su proposta di Quaglieri, approvata anche la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 per utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alla richiesta, pervenuta dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE, di reiscrizione di fondi derivanti da assegnazioni vincolate in economia relativamente al progetto “PR Abruzzo FSE+ 2021 2027 – Cofinanziamento Microcredito” per € 3.600.000,00.

Conferito a Marco De Santis l’incarico di dirigente del Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale del Dipartimento Presidenza-Programmazione e Turismo.

Approvato il regolamento del collegio regionale dei maestri di sci.

Via libera alla riserva di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cupello.

Approvato, inoltre, lo schema di convenzione per l’affidamento diretto alla società in house Formez PA del servizio analisi dei settori economici e dei fabbisogni territoriali per la realizzazione del progetto Smart Kills Abruzzo – sistema di monitoraggio e aggiornamento regionale per la transizione e lo sviluppo delle competenze innovative nell’ambito del Piano regionale FSE+ 2021-2027.

Approvato il contributo pari a € 200.000,00 per l’organizzazione dei Campionati europei di ciclismo Gravel 2025 UEC.

Approvato, infine, il nuovo disciplinare recante “Modalità operative per la concessione di contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali al di fuori dei parchi”.