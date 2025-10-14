GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONE BILANCIO, MODIFICA LEGGE CONCESSIONI ACQUE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate delle risorse afferenti alla programmazione FSC 2021-2027 e le relative variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Approvata variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio – Fiume Tordino. Ripristino difese spondali e riapertura sezione di deflusso a valle viadotto A14. € 80.000,00

2. Interventi di prevenzione dell’inquinamento e risanamento dei corpi idrici. € 122.415,47

3. Piano di edilizia nazionale abitativa PNEA. € 9.725,62.

Su proposta del vicepresidente con delega al Sistema Idrico Emanuele Imprudente, approvato il progetto di legge di modifica della Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 9 recante “Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico”. In fase di prima applicazione della Legge Regionale è emersa, infatti, la necessità di una migliore definizione di alcuni aspetti al fine di rendere più agevole l’applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, ha preso atto dell’ammissione a finanziamento, nell’ambito del Bando AICS Enti Territoriali 2023, dell’iniziativa “SI-CLIMAT, Senegal Innovativo per un futuro sostenibile”, che prevede quale Ente Esecutore la Regione Emilia Romagna e la Regione Abruzzo coinvolta in qualità di partner.

Approvato lo schema di Protocollo di Intesa per “Polo formativo territoriale SNA dell’Abruzzo”, tra il Ministero per la pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo, la Città dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Ripartita con atto d’indirizzo e in parti uguali la dotazione finanziaria annuale del Bilancio Regionale tra le Destination Management Company (DMC) – della Regione Abruzzo attive nella gestione degli uffici della rete di informazione e accoglienza turistica.

Presa d’atto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, formulata dalla Commissione Regionale per il Paesaggio, dell’area residuale dall’attuale perimetro della Riserva Naturale del Borsacchio di cui alla L.R. n. 4 del 25/01/2024 e delle aree limitrofe, site nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, istituito il Fondo di Partecipazione “Abruzzo Micro Prestiti FSE+ 21/27”, la cui gestione è affidata alla società in-house FIRA SPA per l’implementazione di uno strumento finanziario combinato con una sovvenzione a valere sulle risorse del PR Abruzzo FSE+ 2021/27.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, al fine di garantire l’implementazione informatica del flusso e il raggiungimento degli obiettivi PNRR, recepiti i decreti istitutivi dei sistemi informativi per il monitoraggio dell’assistenza primaria (SIAP) e per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOP) e adozione dei rispettivi flussi informativi.