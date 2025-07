GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONE BILANCIO, RIPERIMETRAZIONE AREE INTERNE, RETE DIABETOLOGICA

L’AQUILA – Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale presieduta e convocata dal presidente Marco Marsilio.

Questi i principali provvedimenti adottati.

Su proposta del presidente Marsilio approvati gli elenchi ricognitivi, relativi agli enti già iscritti nei registri delle cancellerie dei tribunali, e le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di estinzione d’ufficio degli enti irreperibili.

Per quest’ultimi si dà mandato alla Struttura organizzativa competente (previa pubblicazione dell’Elenco negli Albi pretori dei Comuni sede di detti Enti e sul BURAT e sito regionale), di provvedere all’adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale per gli adempimenti, con successiva cancellazione dai registri e consequenziale perdita della personalità giuridica di diritto privato.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, la Regione Abruzzo aderisce all’iniziativa “(CR) CONNESSIONI RURALI – Open farms, dal laboratorio al campo” e approva lo schema di protocollo d’ intesa MASAF -Direzione generale dello sviluppo rurale – RETE RURALE NAZIONALE (RRN) /Regione) corredato di un Piano delle attività regionali e universitarie e di uno schema di accordo Regione/Università.

Le attività di formazione, ricerca-azione e divulgazione riguardano le tre transizioni -ecologica, digitale, generazionale- nella PAC 2023-2027 e pongono le basi per la creazione di un “living lab” nel quale istituzioni, centri di ricerca, università e associazioni territoriali partecipano al processo di co-progettazione, sperimentazione, monitoraggio e valutazione di nuove soluzioni formative, per affrontare le sfide del settore primario. Il progetto si rivolge agli studenti universitari proponendo sia percorsi di formazione in modalità virtual service learning sia esperienze pratiche, che vedono gli studenti protagonisti in tutte le fasi del progetto, dalla rilevazione dei bisogni, al dialogo con i diversi attori presenti sul territorio; dalla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, fino alla valutazione degli esiti.

Approvati sistemi di regolamentazione della raccolta dell’uva e dello stoccaggio dei vini per la vendemmia 2025 in base alla Legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvata una variazione al bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1) FSC 2014-2020. Contributo ai consultori. € 200.000,00

2) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FO.S.M.IT.). € 12.926.832,03

3) Comitato Etico Regionale. Fondi AIFA. € 36.000,00

4) Comitato Etico Regionale. Proventi da servizi. € 27.606,00

5) Percorsi formativi nel sistema duale e percorsi di istruzione e formazione professionale. € 1.041.270,00

6) Rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali – CPT. € 106.901,04

7) Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Centri anti violenza e Case Rifugio. € 1.818.421,00

8) Progetto Complesso Uffici di prossimità. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. € 358.724,07

9) Interventi di difesa della costa. Comune di Alba Adriatica, lavori per la realizzazione di barriere foranee emerse. € 426.462,20

10) Residenze artistiche – artisti nei territori. € 54.400,00

L’Esecutivo regionale inoltre, ha preso atto dell’approvazione del Piano Strategico Nazionale delle aree interne (PSNAI) da parte della Cabina di Regia per lo sviluppo delle aree interne nella seduta del 9 aprile 2025 nonché della nuova ulteriore riperimetrazione delle due aree interne Gran Sasso Valle Subequana e Basso Sangro Trigno rispettivamente con l’inserimento dei comuni di Barisciano e Bomba da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. I Comuni facenti parte dell’Area interna Basso Sangro -Trigno e dell’Area interna Gran Sasso -Valle Subequana sono aggiornati come segue:

• Area interna “Basso Sangro Trigno”: Bomba; Borrello; Carunchio; Castelguidone; Castiglione Messer Marino; Celenza sul Trigno; Civitaluparella; Civitella Messer Raimondo; Colledimacine; Colledimezzo; Fallo; Fara San Martino; Fraine; Gamberale; Gessopalena; Lama dei Peligni; Lettopalena; Montazzoli; Montebello sul Sangro; Monteferrante; Montelapiano; Montenerodomo; Palena; Palombaro; Pennadomo; Pietraferrazzana; Pizzoferrato; Quadri; Roccascalegna; Roccaspinalveti; Roio del Sangro; Rosello; San Giovanni Lipioni; Schiavi di Abruzzo; Taranta Peligna; Torrebruna; Torricella Peligna; Villa Santa Maria;

• Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”: Acciano; Barisciano; Calascio; Capestrano; Caporciano; Carapelle Calvisio; Castel del Monte; Castel di Ieri; Castelvecchio Calvisio; Castelvecchio Subequo; Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli; Molina Aterno; Navelli; Ofena; Poggio Picenze; Prata d’Ansidonia; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne’ Vestini; San Pio delle Camere; Sant’Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; Secinaro; Tione degli Abruzzi; Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant’Angelo.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì recepito l’Accordo n. 55/CSR del 28 aprile 2022 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento circa il “Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici”. Si provvede, inoltre, a designare il dirigente del Servizio per la prevenzione sanitaria del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo quale autorità competente per le attività di programmazione, coordinamento e indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l’informazione e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo quali autorità competenti per i controlli e per tutti gli adempimenti di competenza.

Via libera al documento tecnico “Rete diabetologica – Regione Abruzzo DGR n. 24/2022 PDTA del diabete e Rete diabetologica”. L’atto ridefinisce il fabbisogno delle strutture di diabetologia, dando conto dell’analisi dei documenti presentati dalle ASL, dell’avvio di uno studio diretto ad approfondire l’evoluzione del sistema legato all’assistenza diabetologica e dell’esperienza maturata nel corso dell’emergenza pandemica, con la distribuzione subottimale delle strutture di diabetologia.

La Rete diabetologica regionale è costituita quindi da Centri di I e II livello, con il fine di assicurare il potenziamento della rete diabetologica medesima – sia ospedaliera che territoriale – e la valorizzazione della presa in carico del paziente, in coordinamento tra i professionisti sanitari (diabetologo, endocrinologo, medico di medicina generale), collocati all’interno di un sistema di rete e prevede:

ASL 01 Avezzano Sulmona l’Aquila n. 13 strutture

ASL 02 Lanciano Vasto Chieti n. 15 strutture

ASL 03 Pescara n. 8 strutture

ASL 04 Teramo n. 9 strutture

Va precisato che detto fabbisogno di strutture di diabetologia è da intendersi come dotazione massima di strutture; ciascuna ASL può attivare un numero di strutture inferiore purché sia egualmente garantita la corretta gestione della patologia e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

Approvata la scheda di autorizzazione contenente i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per gli ambulatori di specialistica medica dedicati al trattamento dei Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA). Il documento contiene i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi e il nuovo manuale di accreditamento delle Strutture residenziali e semiresidenziali per i Disturbi della nutrizione e Alimentazione – DNA.

Recepita l’Intesa sui criteri e le modalità di riparto del finanziamento e monitoraggio delle attività realizzate per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025. Stabilite azioni prioritarie in attuazione dell’Intesa stessa, entro il 31 dicembre 2026.