GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONE BILANCIO RITIRO NAPOLI CALCIO, PROROGA ACCORDO QUADRO ASSOCIAZIONI FARMACIE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è tenuta oggi, in videoconferenza, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio per l’adozione di alcuni provvedimenti.

Approvato, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, il reinvestimento di risorse derivanti dalle vendite di alloggi, incassate dall’ Ater di Chieti nell’anno 2019, per un importo totale di oltre 500mila euro, come proposto dal presidente dell’Ater.

Assegnato un contributo finanziario al Comune di Pescara di 15mila euro per l’organizzazione della manifestazione nazionale di pugilato denominata “Campionati Italiani SCHOOLBOY 2020”, competizione che conta la partecipazione di 150 pugili provenienti da tutta Italia oltre che di atleti già quotati a livello internazionale che si terrà a Pescara dal 23 al 25 ottobre 2020. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.

Approvata una variazione di bilancio che riguarda il Dipartimento Agricoltura: EUR 35.803,00 sono destinati al Funzionamento del Centro di recupero rapaci e selvatici, EUR 56.000,00 per la Banda Ultra Larga, EUR 100.000,00 per il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Agricoltura.

Approvato il Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2016.

Rimodulato il piano di vendita di alloggi di edilizia pubblica popolare proposto dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Prorogata su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, la validità dell’Accordo quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private.

Approvata, su proposta dell’assessore Mauro Febbo, la delibera per la presentazione in consiglio regionale del disegno di legge regionale che prevede provvedimenti per interventi finalizzati alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche del territorio e una variazione di bilancio a copertura della convenzione in essere con il Napoli Calcio.

