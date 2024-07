GIUNTA ABRUZZO: ZES UNICA, CRISI IDRICA, OSSERVATORIO ACCESSO AL CREDITO IMPRESE, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato gli indirizzi preliminari per la predisposizione del Piano strategico ZES Unica, utili all’individuazione dei settori economici da promuovere e quelli da rafforzare, nonché degli investimenti e degli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Approvato, altresì, il Documento di sintesi quale contributo per la Struttura di missione ZES Unica.

Approvato il documento denominato “Strumento di approfondimento per definire la configurazione geografica delle Strategie Territoriali – Luglio 2024”, proposto dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE.

Presa d’atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul programma Interreg VI A Italia Croazia 2021-2027, del progetto di implementazione, nell’area del Programma, dell’idea progettuale faro e pilastro trasversale di EUSAIR Itinerario Adriatico Ionico per il turismo sostenibile “CYcle ROute for Sustainable tourism”- acronimo CYROS – di cui la Regione Abruzzo è partner. Le attività da porre in essere da parte della Regione Abruzzo, relative a tale progetto, prevedono un budget di € 370.000,00 finanziato al 100%.

Deliberato, sempre su proposta del presidente Marsilio, l’aggiornamento in base ai parametri ISTAT dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava.

Costituito l’atto di intesa richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la costruzione e l’esercizio della variante mista aereo-cavo dell’elettrodotto aereo a 132 kV Pescara RT – Roseto RT.

Presa d’atto della Deliberazione Cipess n. 15/2024 che ha previsto l’assegnazione in favore della Regione Abruzzo, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 1 miliardo 159 milioni 879.215,28 euro sulla base dell’Accordo per la coesione della Regione Abruzzo. Approvazione schema concessione Regione – beneficiari predisposta dall’Autorità Responsabile dell’Accordo per la Coesione 2021-2027

Su proposta del vicepresidente con delega al Sistema Idrico, Emanuele Imprudente, assunte le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico pescarese, con conseguente necessità di attivare l’attingimento dal pozzo n. 9 -San Rocco- nel comune di Bussi sul Tirino, consentendo il prelievo di acqua per garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio.

Autorizzato l’Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato alla captazione di acqua in caso di necessità e di emergenza per una portata massima di 50 l/s, mediante l’emungimento di acqua per il periodo strettamente necessario per fronteggiare l’emergenza idrica.

Approvato il nuovo tariffario delle prestazioni onerose dell’ARTA con adeguamento, a distanza di undici anni dal precedente, all’impiego di tecniche e metodiche analitiche che, negli anni, sono state innovate tanto da non poter essere più quantificate sulla base delle voci di costo indicate nel tariffario oggi vigente.

Su proposta dell’assessore con delega all’Istruzione, Ricerca e Università, Roberto Santangelo, deliberata la presa d’atto della Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza triennio 2024/2026 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, è stato istituito l’Osservatorio Regionale sull’Accesso al Credito per le imprese abruzzesi.

Istituito anche il tavolo regionale per l’internazionalizzazione. Si tratta di uno strumento necessario nell’ottica di una forte integrazione tra le azioni di supporto ai processi di Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, tra la Regione Abruzzo, il sistema Camerale, lo Stato, le Associazioni di Categoria Industriali, Commerciali e Artigiane e gli svariati stakeholders. Del resto, l’efficacia delle politiche relative all’internazionalizzazione non possono prescindere da una visione di Sistema, condivisa con tutti gli attori coinvolti. L’istituzione di un apposito “Tavolo per l’Internazionalizzazione” rappresenta uno strumento operativo per coordinare le politiche regionali in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo e di indirizzo strategico in materia di promozione all’estero