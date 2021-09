GIUNTA COMUNALE AVEZZANO, ESCE DE CESARE ENTRA VERDECCHIA

AVEZZANO – Fine della corsa nell’esecutivo comunale, almeno per il momento, per l’assessore Lorenzo De Cesare: chiusa la partita con l’Irim che ha aperto la porta al completamento del nuovo Municipio, uno degli incarichi più delicati affidati al commercialista, insieme alla definizione della richiesta di fallimento per l’ex Gielle mirata al recupero di 1 milione di euro, visto che l’incarico affidato dal sindaco, Gianni Di Pangrazio, era a tempo, De Cesare, ha riconsegnato il mandato.

Il passo di lato dell’assessore al quale va il “plauso della coalizione per il lavoro fatto” è temporaneo: De Cesare, infatti, resta in squadra per una collaborazione meno impegnativa, ma pronto a tornare in prima linea in un prossimo futuro. Nell’esecutivo cittadino, quindi, è entratoil consigliere Roberto Verdecchia. L’avvocato si occuperà di ambiente, verde, arredo urbano, depurazione delle acque, riserva del monte Salviano e transizione ecologica. Un settore quest’ultimo dove, con i fondi dell’Europa per il Pnrr, si aprono spazi importanti: Verdecchia, già assessore all’ambiente con la 1^ amministrazione Di Pangrazio, può mettere in campo un’esperienza utile per intercettare risorse. Nei prossimi giorni, invece, si procederà a una mini revisione delle deleghe degli altri componenti della giunta comunale al fianco del vice sindaco, Domenico Di Berardino, dove siedono Loreta Ruscio (Bilancio, aree cimiteriali, rapporti col nucleo industriale, impianto irriguo fucense, politiche del lavoro, società partecipate); Maria Teresa Colizza (Politiche sanitarie, emergenza Covid-19); Patrizia Gallese (Politiche agricole, valorizzazione siti archeologici e culturali, pubblica istruzione); Pierluigi Di Stefano (Attività produttive, cultura, marketing territoriale, smart city, innovazione tecnologica, digitalizzazione); Emilio Cipollone (Lavori pubblici, manutenzione edifici, infrastrutture stradali e scuole).

L’ingresso nella squadra di governo dell’avvocato apre le porte del consiglio comunale a Federica Collalto (consigliere di amministrazione nel Bim in quota Comune di Avezzano) prima dei non eletti della lista “Riformisti per Avezzano”.

Il debutto sugli scranni di Palazzo di città scatterà nel prossimo consiglio comunale.