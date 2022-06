GIUNTA L’AQUILA: SI CERCA QUADRA PER QUOTE ROSA, PER PRESIDENZA CONSIGLIO SPUNTA SANTELLA

L’AQUILA – La composizione della Giunta comunale, guidata dal rieletto sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si incaglia nelle quote rosa.

Il quarto posto da assegnare a un’assessora donna sembra essere la parte più difficile nelle manovre per la definizione dell’elenco dei nove nomi ai quali assegnare le deleghe per il governo della città nei prossimi cinque anni.

Se, sottolinea Il Centro, appaiono scontati i posti da attribuire alle candidate elette Ersilia Lancia, di Fratelli d’Italia (555 voti), moglie del coordinatore regionale di FdI Etel Sigismondi; Fabrizia Aquilio, della Lega (381 voti), e Piera Figurelli (174 voti), per i Civici e indipendenti, infermiera e moglie di un medico del pronto soccorso, l’incognita è la figura per il quarto posto, che vedrebbe tra le papabili Maria Luisa Ianni, di Forza Italia, e la nuova entrata Claudia Pagliariccio (427 voti), già candidata sindaca cinque anni fa per Casapound e ora eletta nella lista di Fratelli d’Italia, anche se quest’ultima sarebbe l’ipotesi meno accreditata, almeno per i momento.

Legato al discorso degli assessorati c’è quello della presidenza del consiglio comunale.

Se resterà nelle mani dell’avvocato Roberto Tinari, di Forza Italia (664 voti), Ianni farebbe un passo indietro. Ma la partita per la presidenza del consiglio comunale non è ancora chiusa. Oltre a Vito Colonna, il quarto più votato con 964 preferenze (se non farà l’assessore), vi potrebbe aspirare anche la lista L’Aquila Futura, in campo anche con Luca Rocci per un posto da assessore.

Il nome nuovo è quello dell’avvocato Guglielmo Santella, forte di un buon successo personale con 403 preferenze alla prima esperienza politica. In bilico il posto in giunta per la lista L’Aquila al centro.