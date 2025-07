GIUNTA: OK INTESA PER TUTELA GIOVANI SVANTAGGIATI CON PERCORSI EDICATIVI INNOVATIVI

L’AQUILA – La Giunta regionale ha dato il via libera, su iniziativa dell’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo, allo schema di protocollo d’intesa con Next Lel Ets e l’Ufficio scolastico regionale.

Next Level ETS di Torino è un ente del terzo settore che ha presentato un progetto denominato “Next Land: Didattica per esploratori di futuro” che si propone di sviluppare soluzioni educative innovative per i giovani svantaggiati, con particolare attenzione alle discipline STEM e ai percorsi di orientamento scolastico e professionale, che ben si coniuga con gli obiettivi della Regione di contrastare la dispersione scolastica, ridurre il divario di genere nelle discipline STEM e migliorare i percorsi di orientamento per gli studenti abruzzesi.

Ripartite le risorse disponibili per l’anno 2025, sulla base delle domande pervenute, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 41/2013 e assegnato un contributo massimo riconoscibile a ciascuna Società Operaia di Mutuo Soccorso quantificato in 502 euro.

Conferito ad Enel Italia S.p.A., nella figura del dott. Aldo Forte, in qualità di Head of People & Organization di Enel Italia S.p.A., un encomio solenne in ragione dell’essenziale contributo apportato e dell’impegno profuso nell’area dell’alta formazione nel territorio abruzzese, con particolare riferimento all’attività di coordinamento, gestione e concreta attuazione del programma di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Approvato l’Accordo finalizzato a dare attuazione, in regione Abruzzo, alla tipologia di intervento ‘Residenze per Artisti’ nei territori per un importo complessivo di 54.400 euro. Approvato, su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, il documento “Linee Guida per l’attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo” con l’obiettivo di revisionare la materia dei tirocini extracurriculari in un’ottica di sistema e di semplificazione in grado di superare la frammentarietà della disciplina vigente.

Disco verde, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, per alcune disposizioni regolamentari interne della società unica abruzzese di trasporto T.U.A. SpA, rispetto alle quali, ad esempio, le società in house della Regione sono tenute ad ispirarsi ai principi di legalità, efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.