GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DE RENZIS (LEGA): “NUOVE NORME PER LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE”

L’AQUILA – “La Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale che ho l’onore di presiedere, nel corso della giornata, ha approvato all’unanimità la Proposta n.11/2021, a mia firma, recante ‘ le modalità di svolgimento di alcune attività del Consiglio'”.

Così in una nota, Luca de Renzis, consigliere regionale della Lega e presidente della Giunta per il Regolamento: “la proposta verrà presentata alla prossima seduta in Aula per l’adozione”.

Si tratta, spiega: “di un provvedimento importante di cui vado fiero e per il quale ringrazio ciascun componente della commissione per il voto unanime a favore; l’approvazione fa seguito ad un lavoro di confronto in sede di commissione svolto con perizia e senza contrapposizioni preconcette poiché, come ho sempre auspicato nel corso delle sedute, gli interventi in questa materia tendono a salvaguardare e migliorare il patrimonio collettivo democratico rappresentato dalle istituzioni e non a privilegiare presunti interessi di parte”.

“Nello specifico, le misure adottate da una parte incidono su procedure interne di svolgimento dei lavori del Consiglio per renderle più snelle e attuali dopo dieci anni dall’approvazione del regolamento vigente, dall’altro si inseriscono nel contesto dell’emergenza pandemia, intervenendo sulle modalità di svolgimento delle attività istituzionali in casi di accertata gravità o emergenza che rendono rischioso o impossibile lo svolgimento con le modalità ordinarie, fornendo regole e procedure certe per le riunioni in modalità telematica del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza, senza che ciò comporti restrizioni o limitazioni nel dibattito e nel confronto politico-istituzionale o con enti, associazioni, parti sociali”, conclude De Renzis.