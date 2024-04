GIUNTA REGIONALE: 4 MILIONI ALLE ASL PER TELEASSISTENZA, 1,3 MILIONI PER GIRO D’ITALIA

PESCARA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta straordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera anche alla riprogrammazione delle risorse del PSC Abruzzo- Fondo di Sviluppo e Coesione per un totale di 4.047.693 euro derivanti dal “Teleassistenza e tele-salute a supporto e integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato” a favore di interventi proposti dal Dipartimento Sanità.

Su proposta dell’assessore al bilancio e Sport, Mario Quaglieri, approvato il progetto presentato dalla Società in house Fi.R.A. S.p.A per il “GIRO D’ITALIA 2024” nonché il relativo schema di Convenzione tra Regione e Fi.R.A, indicante condizioni e termini di svolgimento, gestione del finanziamento assegnato, nonché gli impegni delle parti interessate.

Ne derivano oneri per un importo pari a 1.300.000 euro a valere sull’esercizio 2024. L’iniziativa si articola in due distinti eventi ossia Giro d’Italia Maschile (n. 4 tappe abruzzesi 11, 12, 15 e 16 maggio 2024) e Giro d’Italia Women (n. 3 tappe abruzzesi (12, 13 e 14 luglio 2024).

Su iniziativa dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, approvato il bando di concorso pubblico, per esami per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2024-2027 della Regione Abruzzo.

La giunta, su proposta del Presidente Marsilio, inoltre ha proceduto alla riprogrammazione dei Fondi FSC per assicurare la copertura finanziaria, per un totale di 4.801.241,24 euro, allo scorrimento di graduatoria relativa all'”Avviso Pubblico Interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Rilancio e ammodernamento strutturale e tecnologico”. A tal proposito, è stato dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico Turismo – DPH – di adottare l’atto amministrativo di scorrimento della graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili.

A seguire la ripartizione delle risorse del PSC per teleassistenza e tele-salute.

ASL 1

Risonanza magnetica P.O. Sulmona 691.984,00

Acceleratore lineare 534.147,72

Sistema radiologico telecomandato digitale 196.420,00

Risorse FSC € 1.422.551,72

ASL 2

Microscopio operativo oftalmologico codice proveo 8 CT42 207.400,00

Beamscan Water Phantom, connettori M codice L981474 187.880,00

Risorse FSC € 395.280,00

ASL 3

Incubatrice ibrida Babyleo TN 500 179.340,00

Tomografo a Risonanza Magnetica RMN 3T-UOC RADIOLOGIA 928.420,00

Sistema per chirurgia radioguidata Crystalprobe autom. 136.640,00

Risorse FSC € 1.244.400,00

ASL 4

Colonna laparoscopica 4K 164.700,00

Tavolo operatorio completo di accessori 152.262,77

n.2 Ambulanze 4X4 205.352,35

n.2 Ambulanze 4X2 € 180.255,00

Colonna laparoscopica 3D 141.445,58

Colonna laparoscopica 3D 141.445,58

Risorse FSC € 985.461,28