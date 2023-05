GIUNTA REGIONALE ABRUZZO: APPROVATO PIANO ANTIEROSIONE DELLA COSTA E SVILUPPO FERROVIE

PESCARA – Si è riunita oggi la Giunta regionale per approvare i seguenti provvedimenti: Per il “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” apportata una modifica ad uno degli interventi previsti secondo la proposta di variante inviata dei tecnici incaricati.

L’Esecutivo ha preso atto del Decreto Interministeriale assegna alla Regione Abruzzo una somma complessiva di euro 1.228.426,68 per il triennio 2022-2024, rispettivamente euro 401.406,37 per l’anno 2022, euro 409.475,56 per l’anno 2023 e euro 417.544,75 per l’anno 2024.

In ragione di ciò, la Regione Abruzzo intende incentivare l’uso condiviso del veicolo, della bicicletta o di altri mezzi di trasporto a bassa velocità, ad alimentazione elettrica o muscolare e complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, ossia servizi di vehicle sharing.

Approvato quindi il Programma per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie nella Regione Abruzzo trasmesso da Rfi su aree che, in ragione delle analisi condotte sui comportamenti di mobilità dell’utenza, sulle componenti socioeconomiche e demografiche, livello di urbanizzazione e articolazione produttiva del territorio, siano maggiormente attrattive ed idonee a ospitare questa tipologia di servizi. Pertanto, la Giunta ha stabilito anche che i progetti potranno essere presentati dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale affidatarie di Contratti di Servizio sottoscritti con la Regione Abruzzo, nelle aree territoriali ove sono ubicate le stazioni ferroviarie individuate. Approvato anche il piano operativo regionale relativamente al programma Pnrr – Casa come primo luogo di cura – assistenza domiciliare.