GIUNTA REGIONALE: APPROVATI CALENDARIO VENATORIO E VARIAZIONE DA 500MILA EURO

L’AQUILA – La giunta regionale ha approvato nella seduta odierna il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 che regolamenta in particolare: le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere giornaliero e stagionale, l’ora legale d’inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia.

Via libera, inoltre, ad una variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 pei continuare ad assicurare i servizi di assistenza tecnico amministrativa affidati alla Società in house providing Abruzzo Progetti Spa a beneficio dei Dipartimenti Territorio-Ambiente ed Infrastrutture-Trasporti. L’importo totale della variazione per il 2022 è pari a 500mila euro