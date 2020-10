GIUNTA REGIONALE: APPROVATO PIANO RIORGANIZZAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE COVID, TUTTI I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Si è riunita oggi a Palazzo Silone a L’Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio per l’adozione dei seguenti provvedimenti.

Su iniziativa del presidente, revocato il contributo di circa 880mila euro concesso al Comune di San Benedetto dei Marsi, nell’ambito del piano regionale di interventi antisismici per gli edifici scolastici sede di funzioni strategiche, finanziato con il Decreto Abruzzo.

Il contributo era destinato a interventi di “Miglioramento sismico” sulla scuola primaria “Iqbal Masih” nel Comune di San Benedetto dei Marsi, sede anche della funzione strategica “ricovero” nel piano di Emergenza del Comune.

L’edificio è risultato destinatario di ulteriori fondi pubblici e, inoltre, lo stesso Comune sta procedendo alla realizzazione del nuovo complesso scolastico destinato sia alla scuola secondaria che primaria. Pertanto, essendo l’attuale scuola primaria destinata a futura dismissione, decade il requisito di accesso al contributo in quanto non più destinato ad ospitare la funzione scolastica. Le risorse così accantonate, potranno essere inserite in una riprogrammazione dei fondi residui da destinare ad altri edifici strategici.

Concessa una deroga per attività di Protezione civile per il Servizio Emergenza di Protezione civile e Centro Funzionale, del Servizio programmazione prevenzione, del Servizio Prevenzione rischi, strutture deputate ad attività molto spesso con carattere di urgenza operativa .

La delibera approvata prevede una deroga alle disposizioni della DGR 367/2020 che dispone che tutti i dipartimenti regionali, le Agenzie regionali, le Aziende partecipate e le Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, gli altri enti locali regionali, e le aziende private che utilizzano fondi regionali diretti o partecipati attraverso fondi comunitari, prima di provvedere alla realizzazione di interventi o progetti in ambito informatico/telematico, debbano acquisire il preventivo parere positivo da parte del Servizio Informatico regionale d’intesa con l’Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza. Aggiornato l’elenco degli interventi finanziati dal FSC (Fondo sviluppo e coesione) che saranno oggetto di riprogrammazione.

Disposta inoltre l’approvazione dello schema Accordo istituzionale tra la Regione Abruzzo e l’Istituto zooprofilattico di Teramo e tra Regione-Comune di Pescara nonché l’accordo trasmesso dal Segretariato regionale del MiBACT per l’Abruzzo.

Autorizzata, su proposta dell’assessore Piero Fioretti, la Fondazione “Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli” di Vasto alla costituzione di una servitù permanente per adduzione dell’energia elettrica e dell’acqua potabile, da gravare sul fondo di proprietà della Fondazione.

Recepito, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, l’Accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni sul documento “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”. Affidate all’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo le iniziative funzionali all’attuazione dell’accordo, in collaborazione con i Servizi competenti del Dipartimento Sanità.

Approvato il Piano di potenziamento e riorganizzazione della assistenza territoriale per emergenza Covid della Regione Abruzzo per rafforzare l’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale, un obiettivo fondamentale per l’implementazione di un sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio del virus.

Approvata, su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente, la modifica ed integrazione allo Strumento di attuazione diretta (Sad) per la realizzazione di opere infrastrutturali per il Servizio Idrico integrato (acquedotti, fognature e depuratori) per l’utilizzo delle risorse del PAR FSC per oltre un milione e mezzo di euro.

Su proposta dell’assessore Mauro Febbo, nell’ambito della programmazione Masterplan per l’Abruzzo, previsto il completamento della Bike to coast nel comune di Giulianova per un ulteriore importo di oltre 148mila euro per i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul fiume Tordino.

