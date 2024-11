GIUNTA REGIONALE: STANZIATI 294MILA EURO DI FONDI SOCIALI EUROPEI, ASSISTENZA TECNICA A FIRA

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi ieri, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato l’aggiornamento del Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus – versione 3 – novembre 2024 quale strumento di attuazione del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 e del Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – novembre 2024.

Approvati gli schemi di convenzione per disciplinare i rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e le coalizioni territoriali delle aree interne e delle aree urbane funzionali rappresentate dai sindaci del comune capofila.

Approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. per l’affidamento diretto alla finanziaria regionale del servizio di assistenza tecnica per le attività a supporto dell’Autorità di Gestione Unica PR FESR FSE+ per l’espletamento dei controlli di primo livello, per la verifica della stabilità delle operazioni, per i controlli sulle autodichiarazioni ex DPR 445/2000 e per le attività a supporto dell’Autorità ambientale a valere sul PR FESR Abruzzo 2021- 2027.

Approvati il Piano di attuazione degli interventi – Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – versione 3 – novembre 2024 quale strumento di attuazione del PR FESR Abruzzo 2021 2027 e il Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – novembre 2024.

Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, la Giunta regionale condivide e fa propria la richiesta di partecipazione alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera” di Milano come indicata dalla CCIAA Chieti-Pescara, nonché la proposta di partecipazione al forum adriatico dell’innovazione “Visionaria” della Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA Chieti Pescara. Stabilisce la partecipazione finanziaria della Regione Abruzzo ai suddetti progetti per un importo pari ad € 185.023, di cui € 150.023 per “Artigiano in Fiera” e € 35.000 per “Visionaria”.

Su proposta dell’assessore alla Politiche Sociali Roberto Santangelo, modificati i criteri per gli stanziamenti e l’assegnazione agli ambiti distrettuali sociali del Fondo annuale per l’Integrazione Sociosanitaria – F.I.S.S. – della DGR. 43/C del 7 febbraio 2022 Piano Sociale Regionale 2022-2024.

Approvato l’atto di indirizzo per l’impiego delle risorse del fondo sociale regionale destinate agli interventi per “innovazione e programmi speciali regionali” per la disponibilità residua complessiva di € 294.000,00.

ELENCO BENEFICIARI

Contributo Progetto ” Laboratori in Villa” – Fattoria Sociale “Villa Irelli” 20.000,00 €

Contributo Progetto “Pigro Special a Sanremo” – Associazione culturale artistica Ivan Graziani “Pigro”12.000,00 €

Contributo Progetto Pilota “O.R.T.O. SOCIALE” Un omaggio alle radici e alle tradizioni delle origini – Associazione di Promozione Sociale Bambini di Ieri e di Oggi 10.000,00 €

Progetto “Dipendenze Cyberdipendenze negli adolescenti” – Sport & Event ASD APS 15.000,00 €

Contributo Progetto ”Scopriamo e viviamo l’ambiente che ci circonda”- ANFFAS Castel Di Sangro 15.000,00 €

Progetto “Teatro immaginario 2024/2025” – Meta Aps 15.000,00 €

Contributo Progetto “ACCOMPAGN-ARTI” – Cooperativa sociale o.n.l.u.s. la formica 20.000,00 €

Contributo Progetto “Telefono solidale: soli non isolati” – ANTEAS “Vestino-Peligna” aps-ets 15.000,00 €

Contributo Progetto “TERRA PROMESSA, TERRA PERMESSA: vie di inclusione sociale” – RINDERTIMI 15.000,00 €

Contributo Progetto “Cinema e disabilità” – Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS 20.000,00 €

Contributo Progetto “La scuola che unisce” – I Folletti di Monte Mattone APS 20.000,00 €

Contributo Progetto “Costruiamo insieme il futuro” – Consorzio Solidarietà Aprutina Società Cooperativa Sociale 18.000,00 €

Contributo Progetto “Sempre uguali” – Il Cenacolo degli Angeli Società Cooperativa Sociale E.T.S. 30.000,00 €

Contributo Progetto “Famiglie in crescita: strumenti di supporto alla genitorialità, nuovi spazi di condivisione e percorsi d’inclusione” – AIED L’AQUILA ETS 14.000,00 €

Contributo Progetto “LavorAbili” – NEW LASER Cooperativa sociale onlus 20.000,00 €

Contributo Progetto “SurReale” – Associazione di Promozione Sociale Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo 21.000,00 €

Contributo Progetto “L’inserimento scolastico del minore con diabete: Progetto Connessione” – Associazione Bambini con Diabete e Famiglie A.B.C.D.E.F. APS 14.000,00 €