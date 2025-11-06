GIUNTA REGIONALE: LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE, STANZIATI 6,4 MILIONI DI EURO

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in data odierna in seduta straordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, ha approvato la variazione n. 19-2025 al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ad invarianza delle risorse FSC complessivamente assegnate e delle risorse FSC per singola annualità indicate nel cronoprogramma finanziario.
Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha preso atto dell’istituzione, con Decreto del Ministro della Salute del 1° agosto 2025, del Fondo per le dipendenze patologiche e dell’assegnazione alla Regione Abruzzo per il triennio 2025-2027 della somma complessiva di 6.415.237 di euro e per ogni singolo anno di 2.138.412,56.
Questa la ripartizione: 651.293,16 euro, corrispondenti al 30% del Fondo, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze e già erogati dal Ministero della Salute; 743.559,70 euro corrispondenti al 34,25% per la realizzazione di piani regionali rivolti al Gioco d’Azzardo Patologico; 743.559,70 euro corrispondenti al 34,25% per la realizzazione di piani regionali sulle Dipendenze patologiche.
Ha deliberato, inoltre, di procedere alla ripartizione e assegnazione alle ASL della quota del Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze, adottando quale criterio di riparto la distribuzione percentuale degli utenti trattati dai Servizi pubblici per le Dipendenze delle ASL regionali
Gli importi assegnati a ciascuna ASL, per un totale di 651.293,16 e destinati all’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario per i Servizi pubblici per le Dipendenze, sono da intendersi ad integrazione degli importi assegnati per l’annualità 2025 con il Programma Operativo 2025-2027.
Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha deliberato di consentire l’utilizzo a titolo gratuito e temporaneo, in favore di Arap, dell’area di proprietà regionale denominata “Ex Cofa, sita in Pescara, in Viale Giovanni XXIII, per il periodo corrente dal 10 al 18 novembre 2025, al fine della realizzazione dell’evento “Festival della Birra Artigianale e Agricola d’Abruzzo – Edizione 2025”.
- GIUNTA REGIONALE: LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE, STANZIATI 6,4 MILIONI DI EUROL'AQUILA - La Giunta regionale, riunita in data odierna in seduta straordinaria, su proposta dell'assessore al Bilancio Mario Quaglieri
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- UNIVERSITA’ CHIETI: “LEZIONI MAI SVOLTE MA RETRIBUITE” CONDANNATO IL PROFESSOR SAGGINI 6 Novembre 2025 CHIETI - Per gli anni accademici dal 2016 al febbraio 2019, avrebbe omesso di svolgere…
- OSPEDALE L’AQUILA: ARRIVATO PAZIENTE PROVENIENTE DALA STRISCIA DI GAZA CON GRAVI TRAUMI 6 Novembre 2025 L’AQUILA- Nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, è giunto presso l’ospedale San Salvatore…
- PUBBLICATO IL BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALL’OPERA DEL GENITORE CAREGIVER CHE ASSISTE MINORI 6 Novembre 2025 L'AQUILA - La Regione Abruzzo ha pubblicato l'avviso per l'erogazione di contributi economici, anno 2025, finalizzati…
- L’AQUILA: IRROMPE NELLA CASA DELLA FIDANZATA E PRENDE A PUGNI LA MADRE, IN CARCERE 39ENNE 6 Novembre 2025 L'AQUILA –Il tempestivo intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri…
- PROCREAZIONE ASSISTITA: 120 GRAVIDANZE A ORTONA, IL CENTRO ASL SUPERA L’ESAME NAZIONALE 6 Novembre 2025 ORTONA - Sono 120 le gravidanze ottenute lo scorso anno dal Centro di procreazione medicalmente…
- L’AQUILA: IN VENDITA A DICEMBRE TRE CAPOLAVORI DEL MAESTRO MARCELLO MARIANI 6 Novembre 2025 L'AQUILA - L'undici dicembre prossimo alle ore 12:00 nello studio dell'avvocato Paolo Colorizio, in Corso…
- CALCIO: BUFFON, “TRA MARADONA E ZICO SCELSI SLISKOVIC E IL PESCARA DI MISTER GIOVANNI GALEONE” 6 Novembre 2025 PESCARA – “Tra Maradona e Zico scelsi Sliskovic e il Pescara di Galeone”. Le parole…
- CASE SPIATE ALL’AQUILA: L’INCUBO DEGLI INQUILINI, “FORSE I FILMATI DIFFUSI IN TUTTO IL MONDO” 6 Novembre 2025 L'AQUILA - "Sono terrorizzati e temono che le loro immagini private siano alla mercè di…
- RIFORMA ACQUA: I SINDACI DELL’ALI, “GESTIONE PUBBLICA, PRIORITA’ E’ PERDITA IDRICA AL 62%” 6 Novembre 2025 PESCARA - “Nella nostra regione perdite idriche superano il 62%, la riforma del servizio idrico…
- CASTEL DI SANGRO: NASCE IL CORSO ITS “MANAGEMENT DELLO SPORT” 5 Novembre 2025 CASTEL DI SANGRO – La città simbolo dello sport abruzzese si prepara a diventare anche…