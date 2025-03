GIUNTA REGIONALE: OK A 37,9 MLN PER OSPEDALI, ACCORDO PER RICOSTRUZIONE UCRAINA, BORSE DI STUDIO

L’AQUILA – Fondi per 37,9 milioni 11 interventi nei presidi ospedalieri abruzzesi originariamente finanziati dal Piano nazionale complementare (PNC), un accordo di collaborazione per la ricostruzione dell’Ucraina devastata dalla guerra, i criteri di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Questi solo alcuni dei provvedimenti adottati ieri dalla Giunta regionale riunita in seduta ordinaria.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy dell’Ucraina per lo svolgimento di attività di collaborazione in tema di ricostruzione, sviluppo sostenibile e resilienza energetica, valorizzazione dell’ambiente e aree protette, agricoltura sostenibile, cultura, arte, sport e turismo sostenibile, benessere sociale, istruzione e accesso al lavoro.

Per la successiva ratifica da parte del Consiglio approvato anche il Progetto di Legge regionale “Ratifica dell’Intesa tra la Regione Abruzzo e la l’Amministrazione Militare regionale di Sumy”.

Rinnovato l’accordo quadro in scadenza a far data dal 1 gennaio 2025 e sino alla sottoscrizione del nuovo accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 relativamente agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering s.p.a.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha destinato la somma di 37 milioni 958mila 268 euro a valere sulle risorse ex articolo 20, a copertura degli 11 interventi originariamente finanziati dal Piano nazionale complementare (PNC).

Nello specifico, sono stati stanziati 1 milione 922mila 913 euro per la riqualificazione, con adeguamento alle norme sismiche, dell’Edificio L5 del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell”Aquila, 2 milioni 904mila 368 euro per adeguamento e la riqualificazione Corpo 1 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona, 3milioni 598mila 840 euro per adeguamento e riqualificazione Corpo 2 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona, 1milione 910mila 159 euro per adeguamento e riqualificazione Corpo 3 Ala Bolino del Presidio Ospedaliero di Sulmona, 6milioni 826mila 274 euro per adeguamento Sismico 2° Lotto Ospedale Civile “Mazzini” di Teramo, 2 milioni 177mila 838 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 2D, 3milioni 107mila 364 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 2°, 1 milione 324mila 398 euro per miglioramento sismico delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Popoli per il fabbricato vecchio relativamente al Corpo 3, 5 milioni 146mila 750 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo A del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti, 4milioni 626mila 362 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo B, Nodo A/B e Nodo B/C del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti, 4milioni 412mila 999 euro per miglioramento e adeguamento sismico del Corpo C del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti.

Via libera al Bilancio preventivo economico, per l’annualità 2025, della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per un importo complessivo pari a 46 milioni 647mila euro, corrispondente al valore totale della produzione e corrisponde alla quota dei ricavi complessivi che si ritiene sufficiente per la copertura dei costi GSA.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in base alle richieste, pervenute dai vari servizi e dipartimenti:

1) PON Inclusione 2014 2020 – Lavoro e inclusione attiva delle persone in esecuzione penale. 230 mila euro;

2) POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto “Bando turismo esperienziale” 9 milioni 250mila euro;

3) POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto Assistenza Tecnica. 1 milione di euro;

4) POC Abruzzo 2014 2020 – Progetto “Recupero e manutenzione la via dei castelli” 11 milioni di euro;

5) PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Azione 4.a.1 “Microcredito per Micro-piccole imprese – Giovani” – Azione c.3 “Microcredito per Micro-piccole imprese – Donne” 16 milioni 400mila euro;

6) PR FESR 2021-2027. Strategie territoriali OP 5. 1 milione 197mila 200 euro;

7) PR FESR 2021-2027. Azione 1.5.1 “Rafforzare la connettività digitale”. 20milioni 900mila euro;

8) PR FESR 2021-2027. Azione 1.1.2 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” 8 milioni di euro;

9) PR FESR 2021-2027. Azione 1.1.1 “Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico” 40milioni di euro;

10) PNRR Programma GOL Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori 18 milioni 341mila euro;

11) Pay-back farmaceutico. Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti 48 euro milioni 882mila 971 euro;

12) Digitalmentis 2 – Sviluppo competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili 74mila euro.

Per il servizio “Accreditamento e accordi contrattuali” del dipartimento Sanità prorogato l’incarico alla dirigente Rosaria Di Giuseppe.

Autorizzati i Comuni di Carpineto della Nora e Roseto degli Abruzzi alla riserva di alloggi da assegnare per la durata massima di due anni, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa.

L’esecutivo ha deliberato di avvalersi della proroga dell’O.I.V. della Giunta Regionale d’Abruzzo, nominato con la delibera n. 98 del 25 febbraio 2022 confermando Lisa Zanardo, componente con funzioni di presidente, Fabio Zuccarini come componente e Pierpaolo Cinque come componente.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, approvati i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, la Giunta regionale, in merito al contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria stipulato l’11.10.2018 tra Regione Abruzzo e SO.G.E.T. Spa e con scadenza al prossimo 5 aprile, ha approvato un atto di indirizzo, limitatamente ai carichi residui, compresi quelli maturati medio tempore, di cui, che prevede l’indizione di apposita procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Conferito, inoltre, l’incarico di dirigente del Servizio Affari Legislativi del Dipartimento Avvocatura regionale e Attività legislative alla dirigente regionale Paola Di Salvatore, e quello di dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica del Dipartimento Territorio-Ambiente al dirigente regionale Andrea Liberatore.

Conferito ad interim, infine, l’incarico di dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale del Dipartimento Territorio-Ambiente a Marco De Santis, dirigente del Servizio “Personale” del Dipartimento Risorse.