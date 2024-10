GIUNTA REGIONALE: OK A CRITERI NOMINE AL CRAM E INDICATORI ATTESE DI BILANCIO

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo (2023) e ha preso atto che nessun dipartimento ha segnalato necessità di adeguamento per l’anno 2024.

Approvato il documento contenente criteri e modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) e dato mandato al servizio competente per la predisposizione degli atti necessari.

Sempre su proposta del presidente, approvato il disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e individuato nella figura del direttore regionale competente il presidente della Commissione.

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio, Patrimonio e Personale Mario Quaglieri, autorizzato il Comune di Chieti alla riserva, per la durata di 2 anni, di 3 alloggi di proprietà ATER per far fronte allo stato di emergenza.

Approvato l’organigramma e conseguenti funzioni relativi all’assetto organizzativo della Direzione Generale e del Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa.

Presa d’atto della documentazione trasmessa dall’ARTA e approvazione della proposta di valutazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente relativamente al periodo corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023; presa d’atto altresì della validazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, della Relazione sulla Performance per l’annualità 2023 dell’ARTA Abruzzo.

Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, approvato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” redatto con riferimento ai dati di Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2023.

Deliberata variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione.

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Roberto Santangelo la Giunta ha deliberato di procedere al riparto delle risorse disponibili per l’anno 2024 in favore delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS).

Approvate le disposizioni attuative della legge regionale n. 28/2021 afferente contributo pari ad € 100.000,00 sull’esercizio 2024 a sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, approvato lo schema di Intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione polacca di Podkarpackie, finalizzata a incrementare una più efficace collaborazione tra le rispettive organizzazioni amministrative, economiche ed imprenditoriali, consolidando anche i legami culturali e commerciali già esistenti.

Approvate le linee di indirizzo per l’accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese che ne faranno richiesta.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, costituito il Comitato Regionale disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito con Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2024. Approvate modifiche e integrazioni al decreto del Commissario ad acta n.107 del 20 dicembre 2013 – attivazione intraospedaliera della presa in carico del paziente con bisogni complessi: unità valutativa multidisciplinare “ospedaliera”.