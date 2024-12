GIUNTA REGIONALE: OK A MILLEPROROGHE, FONDI A IMPRESE AGRICOLE E PER EXPO DI OSAKA

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il disegno di legge regionale di iniziativa della Giunta recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni (c.d. Milleproroghe).

Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, approvate le Linee d’indirizzo in merito agli interventi di credito agrario a breve termine in favore delle imprese agricole della regione Abruzzo, anno 2025 ai sensi della Legge Regionale n. 53/97.

Finanziamento straordinario al Comune di L’Aquila per la concessione di contributi alle imprese agricole e forestali per gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nelle aree interne e marginali.

Approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) per la realizzazione di interventi di monitoraggio dell’orso bruno marsicano e di riduzione dei conflitti con le popolazioni locali attraverso azioni che rientrano tra le misure di conservazione sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati dalla presenza dell’Orso bruno marsicano.

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, approvato l’atto di indirizzo e gli adempimenti consequenziali alla luce delle modifiche di legge intervenute in riferimento alle concessioni demaniali marittime ricadenti nei porti di rilevanza regionale e interregionale di competenza della Regione Abruzzo, in scadenza al 31dicembre 2024.

Su proposta dell’assessore a Beni e Attività Culturali e di Spettacolo Roberto Santangelo, approvata, per l’anno 2024, ai sensi dell’art 20 della L.R. n.46/2014, la quantificazione dei contributi da assegnare ai singoli Soggetti Beneficiari dei finanziamenti ministeriali per il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSP ex FUS) per le attività teatrali, musicali e coreutiche.

Approvato il documento “Indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art, forma d’arte capace di rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale ma anche economica e sociale, i luoghi urbani.

Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, approvato lo schema di contratto tra Regione Abruzzo e Agenzia del Demanio (per le Caserme Demaniali site nei Comuni di Castel del Monte e Montereale) per il mantenimento della rete di stazioni GPS di tipo permanente su territorio regionale e adempimenti consequenziali.

Deliberate le autorizzazioni ai comuni di Cugnoli e Civita D’Antino alla riserva, per la durata di due anni, di un alloggio da assegnare per far fronte allo stato emergenziale abitativo esistente.

Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, approvata la partecipazione della Regione Abruzzo all’Esposizione Universale di Osaka 2025, destinandovi risorse pari a complessivi € 330.000,00 per la partecipazione al Padiglione Italia (€ 300.000,00) e l’utilizzo dello spazio della facciata e/o dello spazio antistante, con il progetto “Caratterizzazione della Facciata” (€ 30.000,00).

Approvato l’elenco aggiornato dei soggetti accreditati del tavolo partenariale sociale, economico e istituzionale per la formulazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

Approvato lo schema di addendum alla Convenzione stipulata nel 2019 con la società Fi.RA. per la gestione del Fondo Microcredito 2018 al fine di prorogare la scadenza del termine ivi previsto, in considerazione delle pratiche ancora in ammortamento a seguito della sospensione dei pagamenti decretata con l’Ordinanza 9/2020.

Approvato, sulla base del disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, il piano programma di FIRA triennio 25/27, budget 2024.

Approvato l’aggiornamento del piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo.

Approvato, altresì, il disegno di legge di istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

Su proposta dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità Nicoletta Verì, rinnovato l’incarico di coordinatore regionale per i trapianti a Daniela Maccarone, dirigente medico responsabile della Centro Regionale Trapianti della Regione Abruzzo presso la ASL n. I Avezzano Sulmona L’Aquila, al fine di assicurare la continuità del coordinamento delle attività trapiantologiche regionali, in raccordo con il Centro Nazionale Trapianti.

Presa d’atto di convenzioni istituzionali per 7 progetti di ricerca biomedica finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Abruzzo per un totale di 6.091.704,32 € ed approvazione schema di convenzione attuativa tra il Ministero della Salute, la Regione Abruzzo e le ASL capofila per ciascun progetto. Gli ambiti di ricerca includono l’arteriosclerosi, l’esercizio fisico virtuale per anziani, la stimolazione transcranica, l’obesità infantile e la resistenza alle terapie nel carcinoma mammario.

Approvato il “Programma Workplace Health Promotion– WHP Abruzzo. La rete dei luoghi di lavoro che promuovono salute” in attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Rilasciato alla Società Althea SRL l’accreditamento definitivo dell’ambulatorio di Fisiokinesiterapia di Avezzano; alla Società Monteferrante Srl per Residenza Sanitaria Assistenziale Anziani e Demenze RSA Domus Pacis di Casalbordino; alla struttura sanitaria residenziale psichiatrica della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS di Vasto. Rinnovato l’accreditamento del Laboratorio analisi Clini.lab di Roseto, l’accreditamento istituzionale dell’Ambulatorio di riabilitazione FKT della Società Centro Santa Lucia Srl di Scurcola Marsicana e rinnovato l’accreditamento dell’Ambulatorio di riabilitazione FKT della Società SE.GI SERVICES Srl di Pescara.

Al fine di garantire l’approvvigionamento idrico alle comunità locali durante lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, quando potrebbe verificarsi la necessità di interrompere la distribuzione di acqua a scopo potabile prelavata attualmente dalle sorgenti del Gran Sasso, e a garantire un ulteriore approvvigionamento idrico per consumo umano stabile e qualitativamente sicuro nel tempo, la Giunta regionale ha designato le acque superficiali del bacino idrico del Lago di Campotosto per la successiva classificazione delle stesse ad “Uso potabile”.