GIUNTA REGIONALE: RIFIUTI DA ROMA IN ABRUZZO, PROROGA DI UN ANNO, MISURE PER OCCUPAZIONE E TRENI

L’AQUILA – Si è riunita in seduta straordinaria, la giunta regionale.

Tra i provvedimenti è stata prorogati i termini al 31 dicembre 2023 l’accordo tra Regione Abruzzo e Regione Lazio per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale.

Su proposta del presidente Marco Marsilio assegnate a Trenitalia le risorse destinate alla Regione Abruzzo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per i servizi di trasporto pubblico.

Approvato il cronobilancio per l’annualità 2022 del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 per investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.

Approvato, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, il protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e la società di trasporto TUA per interventi di miglioramento della qualità ambientale, alla tutela della salute dei cittadini, alla riqualificazione delle aree urbane, alla sensibilizzazione dei cittadini sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e ad azioni volte alla promozione delle buone pratiche di educazione ambientale e di mobilità sostenibile.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, adottato il piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei Templi crematori ai sensi della legge 130/2001 e della legge regionale 41/ 2012. Approvate, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, le nuove linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) nella Regione Abruzzo. Approvate su proposta del vicepresidente Emanuele imprudente l’aggiornamento alle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflu