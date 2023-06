GIUNTA REGIONALE: TUTTI I PROVVEDIMENTI APPROVATI OGGI

L’AQUILA – Si è tenuta oggi, a Pescara, una seduta ordinaria di giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti.

Su proposta del Presidente Marco Marsilio, approvato il Conto consuntivo Rendiconto generale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile relativo all’esercizio finanziario 2022; approvati i “Criteri di valutazione regionale degli adempimenti da parte dei Comuni (L.R. n.13/ 2023-Disposizioni per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara)”, sulla base dei quali sarà condotta l’attività di accertamento da parte della Regione Abruzzo con l’obiettivo di garantire la realizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore;

Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente, approvato lo schema di Accordo, tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DSA3) dell’Università di Perugia per la redazione della certificazione che attesti l’esattezza e l’adeguatezza del calcolo delle diverse voci di spesa presenti nel prezzario regionale. Gli oneri ammontano ad € 18.800,00.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, concesso il benestare al Programma di Attuazione 2023 riferito alla L.R. n. 77/2000 per la concessione di contributi agli investimenti per il miglioramento della ricettività delle imprese turistico ricettive. Si tratta di aiuti di stato per interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore. A seguito di un monitoraggio eseguito dall’Ufficio regionale e dalla FI.R.A. è stata riscontrata l’esistenza di economie pari complessivamente a € 7.000.000,00. D’intesa con l’assessore preposto al Turismo, e considerata l’esiguità delle risorse, il servizio Politiche turistiche e sportive ha elaborato così una proposta di programma;

Approvato, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, il calendario scolastico regionale anno 2023-2024 e l’avviso pubblico per l’incentivo in favore delle Unioni di comuni per l’avvio, la riorganizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale. L’obiettivo è quello di promuovere l’associazionismo tra piccoli Comuni, con l’intento di rafforzare le loro capacità istituzionali e amministrative attraverso la gestione associata di funzioni e servizi. Si è ritenuto così opportuno individuare una azione di sostegno specifico per le Unioni di Comuni situate nella Regione Abruzzo, anche di nuova costituzione.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, ai fini del futuro utilizzo degli immobili ristrutturati nell’ambito dell’intervento strategico “Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia ad Avezzano, sono stati assegnati gli ex Granai dando mandato al Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro di porre in essere, ad ultimazione dei lavori di riqualificazione e di collaudo, le concessioni in uso a titolo oneroso dei fabbricati. L”ex “Granaio grande” sarà destinato a Museo Archeologico del Fucino mentre il ‘Granaio piccolo’ all’Archivio di Stato;

Assegnato anche un contributo di € 25.000,00 a favore del Comune di Chieti per la manifestazione “LAZZARONI CUP 2023”;

Rilasciato il benestare per una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1) PNRR – Cybersecurity infrastrutture di sicurezza per la gestione delle acque. € 751.910,00

2) PNRR – Cybersecurity infrastrutture informatiche di sicurezza delle ASL. € 999.936,40

3) Fondo per l’inclusione delle persone con disturbi dello Spettro Autistico. € 2.160.000,00

4) Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. € 316.902,00

5) Programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e centri per uomini autori di violenza. € 240.332,00

6) Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. € 1.818.790,00

7) Oneri per il personale impiegato per la realizzazione di progetti comunitari. € 2.000,00

8) PSC 2000/2020. Scorrimento graduatorie per il sostegno delle imprese artigiane. € 5.896.218,51

9) Progetto 1000 esperti PNRR Abruzzo. Assistenza tecnica. € 8.593.148,96

10) PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 – Saldo contributo realizzazione skate park Comune di Pescara. € 7.667,58

11) Assegnazione importo premiale del sistema Conti Pubblici Territoriali. € 90.493,00;

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato uno schema contrattuale per l’acquisto di prestazioni di laboratorio analisi nonché l’elenco degli idonei all’incarico di Direttore Amministrativo e di direttore sanitario delle Asl;

L’esecutivo si è espresso favorevolmente anche sul “Fabbisogno di accreditamento ambulatori di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 – Asl 201” a fini di un aggiornamento del quadro programmatorio per prestazioni di riabilitazione per i setting ambulatoriale, domiciliare ed extramurario della provincia di L’Aquila; infine, verifica e approvazione per i risultati aziendali e degli obiettivi conseguiti dal direttore generale dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti.