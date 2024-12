GIUNTA REGIONALE: VALERI DIRETTORE DIPARTIMENTO AVVOCATURA E ATTIVITA’ LEGISLATIVA

L’AQUILA – Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Mario Quaglieri, è stato conferito alla dirigente regionale Stefania Valeri l’incarico di direttore del Dipartimento “Avvocatura Regionale e Attività Legislativa”. Lo ha deciso la Giunta regionale, riunitasi ieri 11 dicembre in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio,

Valeri era già la dirigente del servizio autonomo dell’Avvocatura regionale, ora divenuto vero e proprio dipartimento, un organismo fondamentale per la Regione Abruzzo, incaricata della difesa in giudizio dell’amministrazione, nei tribunali di ogni ordine e grado, chiamare a produrre pareri legali ed affiancare l’azione legislativa per assicurarsi che tutto proceda sui binari della legittimità e correttezza. Il cui incarico è stato prorogato a fine maggio, per “garantire la continuità, nel preminente interesse pubblico”, in vista della “revisione delle competenze e della correlata organizzazione”.

Infatti a luglio, su iniziativa del presidente Marco Marsilio, è stata approvata la miniriforma della tecnostruttura regionale, che ha istituito il Gabinetto di presidenza, e che parifica anche di fatto l’Avvocatura regionale ad un dipartimento, ampliando le sue competenze, “connesse all’attività legislativa della Giunta Regionale, con particolare riferimento al supporto ed alla consulenza in caso di osservazioni su possibili profili di illegittimità costituzionale delle leggi regionali, e dunque in un’ottica deflattiva e di prevenzione del contenzioso costituzionale”.

E con l’occasione si è introdotta figura del vice avvocato regionale, che potrebbe essere anche un esterno, opzione che ha creato però forte contrarietà tra i dirigenti interni.

Romina Ciaffi l’incarico di dirigente del Servizio “Programmazione Sociale” del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura, a Tobia Monaco l’incarico di dirigente del Servizio “Tutela Sociale – Famiglia” del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura e al dirigente del Servizio “Foreste e Parchi” Sabatino Belmaggio l’esercizio temporaneo delle funzioni di direttore del Dipartimento “Agricoltura”, in caso di assenza o impedimento della direttrice titolare Elena Sico.

Approvato altresì un contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano per interventi di ristrutturazione e riqualificazione del complesso monumentale “Aia dei Musei” per complessivi euro 300.000,00.

Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, all’Ambiente e ai Parchi e Riserve Naturali Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo presentato dall’Associazione Regionale degli Allevatori d’Abruzzo (ARA), denominato “Sostegno del settore zootecnico e della filiera lattiero-casearia”, per lo svolgimento delle attività di consulenza in favore delle aziende zootecniche abruzzesi attraverso la fornitura gratuita di consulenze e servizi tecnici volti a contribuire al superamento delle difficoltà di mercato createsi a seguito dell’emergenza pandemica, migliorando il benessere animale presso le proprie strutture zootecniche, la vendita sul mercato di produzioni certificate, nonché l’accesso ai sostegni economici garantiti, per gli operatori virtuosi, dalla politica agricola.

Approvato altresì lo schema di concessione in favore dell’ARA relativo agli interventi e alle attività del richiamato progetto per un importo globale pari a € 850.000,00, interamente a valere sul Programma PSC.

Deliberati i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione ed erogazione afferenti ai fondi stanziati per le annualità 2025 e 2026 e destinati alle spese di gestione ordinaria delle Riserve Naturali Regionali.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvati i criteri e il consequenziale calcolo dei conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale per il biennio 2021-2022, nonche’ della rivalutazione dei trasferimenti ai comuni capoluogo di provincia.