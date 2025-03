GIUNTA REGIONALE: VARIAZIONE BILANCIO, GIRO D’ABRUZZO, FONDO SVILUPPO MONTAGNA, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – I principali provvedimenti adottati oggi dalla Giunta regionale d’Abruzzo.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

1) Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023/2027. Intervento SRG04 – Azioni di informazione. € 100.000,00

2) Integrazione risorse a valere sul Programma Complementare connesse all’avvio dei controlli per la programmazione europea 2021-2027. € 947.000,00

3) Tassa di abilitazione all’esercizio professionale. Erogazione alle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari. € 87.000,00

4) PON Inclusione FEAD Interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora € 12.234,91

5) Masterplan Abruzzo. Realizzazione di un polo culturale integrato nella ex Caserma Bucciante di Chieti con riallocazione della Biblioteca De Meis. € 2.500.000,00

6) Progetto LIFE+A_GreeNet per la rigenerazione verde delle città della costa del medio Adriatico. € 93.562,29

7) Attività associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. € 27.000,00

8) Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027. Intervento assistenza tecnica. € 18.800,00

9) Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente – FUNT. € 324.000,00

10) PR FESR 2021-2027. Azione 2.5.1 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.. € 18.263.363,48

11) PR FESR 2021-2027. Azione 2.7.2 Attivazione contratti di fiume. € 6.500.000,00

12) PNRR Progetto 1000 Esperti – Restituzione somme da accordo di conciliazione. € 14.450,00

13) FEAMPA 2021/2027 Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. € 943.500,00

14) Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti. € 161.244,26

15) PSC Abruzzo 2000/2020. FSC Giro d’Abruzzo 2025. € 2.300.000,00

16) PNRR Digitalizzazione del patrimonio culturale. € 574.317,75

Via libera all’accordo tra il Servizio Politiche turistiche e Sportive e l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AreaCom) per la delega a quest’ultima delle procedure di affidamento dell’appalto dei servizi relativi all’evento sportivo “Giro D’Abruzzo” – edizione 2025, finanziato dalla Regione Abruzzo con le risorse riprogrammate del PSC Abruzzo 2000 – 2020, per l’importo massimo di € 2.300.000,00.

Autorizzato il Comune di Ortona, alla riserva di una percentuale pari al 15% degli alloggi disponibili messi a disposizione da parte dell’ATER di Chieti.

Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo individuate le azioni da finanziare con le risorse attribuite, per l’anno 2024, alla Regione Abruzzo dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. L’ammontare complessivo delle risorse è di 12.926.832,03 euro e serviranno per finanziare interventi di iniziativa di Comuni montani e parzialmente montani in forma singola o associata.

Approvato un accordo tra la Regione Abruzzo e il Comune di Teramo per la valorizzazione della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo. L’Accordo prevede: valorizzare il patrimonio custodito dalla Biblioteca Delfico, consentire la piena fruizione degli spazi e dei servizi della biblioteca, anche ampliandone gli orari di apertura al pubblico; migliorare la qualità di eccellenza, economicità, efficacia ed efficienza dei servizi culturali erogati, conseguire un miglioramento nell’impiego delle risorse umane e favorire un miglioramento complessivo nella programmazione, e conseguente realizzazione, degli eventi.

Su proposta del presidente Marco Marsilio l’Esecutivo ha dato il suo benestare al progetto “Recupero e manutenzione della Via dei Castelli del Parco Nazionale della Maiella”, presentato dall’Ente Parco con il relativo schema di protocollo d’Intesa recante le condizioni e i termini di realizzazione del progetto, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Abruzzo 2014 2020.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato il bando di concorso per l’accesso al corso di formazione in Medicina generale, triennio 2025-2028.