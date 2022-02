GIUNTA REGIONE: VERRECCHIA CAPO GABINETTO MARSILIO, ASSEGNATI INCARICHI A 8 DIRIGENTI NEO ASSUNTI

L’avvocato avezzanese Massimo Verrecchia è stato nominato dalla giunta regionale, Capo del Gabinetto della Regione Abruzzo. L’annuncio è stato dato ieri mattina durante la conferenza stampa sull’edilizia sanitaria, dal presidente Marco Marsilio.

Verrecchia, già capo della segreteria dello staff del presidente, è esponente come Marsilio di Fratelli d’Italia ed ex parlamentare del PdL, per un breve periodo in sostituzione del deputato dimissionario Filippo Piccone, ha appena ottenuto il contratto a tempo indeterminato, grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso di aprile del consiglio regionale a cui aveva partecipato. Prima Verrecchia era dirigente a tempo determinato.

Con la delibera approvata ieri sono stati conferiti gli incarichi anche agli altri 9 dirigenti assunti con lo stesso scorrimento: Autorità di certificazione per Daniela di Stefano, Organizzazione per Dania Aniceti; Edilizia sociale e scolastica, Andrea Liberatore; Gestione e qualità delle acque, Marco De Santis; Competitività, Nunzia Napolitano; Risorse umane del SSR, Alba la Barba; Cpi L’Aquila-Teramo, Romina Cialfi; Politiche turistiche e sportive, Carlo Tereo de Landerset.

Conferiti anche due incarichi ad interim: per il servizio “Politica Energetica e Risorse del Territorio” del Dipartimento Territorio – Ambiente a Salvatore Corroppolo, dirigente del servizio “Gestione Rifiuti e Bonifiche” e per il servizio “Impresa e Finanza” del dipartimento Sviluppo Economico -Turismo a Nicola Commito, dirigente del Servizio “Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione”.