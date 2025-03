GIURAMENTO VFI ALL’AQUILA: BIONDI, “ORGOGLIO E GRATITUDINE, MOMENTO DI GRANDE VALORE”

L’AQUILA – “Oggi, allo stadio Gran Sasso-Italo Acconcia, abbiamo assistito a un momento di grande valore istituzionale e umano: il giuramento dei Volontari in Ferma Iniziale del 3° blocco 2024”.

Così, in una nota, il sindaco Pierluigi Biondi che, a nome della città dell’Aquila, esprime “orgoglio e gratitudine verso questi giovani che hanno scelto di servire la Nazione, abbracciando i valori della disciplina, del coraggio e del senso civico”.

“Ringrazio il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, per la sua presenza, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, per la costante attenzione ai territori, il 9° Reggimento Alpini e il 235° Reggimento “Piceno” per l’impegno nella formazione”.

“Il Comune dell’Aquila è stato onorato di collaborare all’organizzazione della cerimonia, onorato di condividerla con la cittadinanza, a conferma del forte legame con le Forze Armate. Ai nuovi VFI, che hanno vissuto la nostra città negli ultimi tre mesi, rivolgo un sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni”, conclude Biondi.