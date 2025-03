GIURAMENTO VFI ALL’AQUILA: MASIELLO, “SCELTA DI GRANDE RESPONSABILITA’, NON SARETE MAI SOLI”

L’AQUILA – Alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha avuto luogo presso lo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” dell’Aquila, il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei Volontari in Ferma Iniziale del 3° Blocco 2024, effettivi al 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”.

Di seguito la nota con i dettagli.

Alla cerimonia erano presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia de L’Aquila, della Regione “Abruzzo” e del Comune di Ascoli Piceno, quest’ultimo decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, nonché numerose autorità civili, militari e religiose alcune delle quali giunte dalla città di Ascoli Piceno che ospita la caserma “Emidio Clementi” sede del Comando e del 1° Battaglione del 235° RAV “PICENO”.

Al termine dell’allocuzione del Colonnello Giovanni Cruciani, Comandante del 235° RAV “PICENO” e al cospetto della Bandiera di Guerra del Reggimento, i Volontari hanno prestato giuramento solenne pronunciando la tradizionale formula del “Lo Giuro!” e intonando il “Canto degli Italiani” eseguito dalla Banda dell’Esercito che, nella serata precedente aveva intrattenuto la cittadinanza aquilana con un concerto aperto al pubblico, deliziando tutti gli intervenuti e riscuotendo un caloroso successo.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, durante il suo discorso ha evidenziato: “Oggi, in questo stadio, è risuonato all’unisono il vostro grido “Lo giuro!”, oggi l’uniforme e le stellette sono diventate davvero vostre! E lo zaino tenuto sulle spalle diventa più pesante, caricato di senso di responsabilità e della fiducia di tutti coloro che credono in voi e nella vostra scelta d’onore. Ora continuerete il vostro percorso presso le Scuole di Specializzazione e le Unità di Forza Armata. Sfruttate al meglio quanto vi viene offerto; per l’Esercito voi non siete numeri, né matricole e per la Difesa non siete singoli individui ma persone complete e consapevoli; per la cultura della Difesa siete portatori di un valore aggiunto messo al servizio delle Istituzioni e della comunità nazionale”.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Carmine Masiello, nel corso del suo intervento rivolgendosi ai giurandi, ha affermato: “I giovani sono il nostro “cuore pulsante”, sono il motore del cambiamento e del futuro dell’Esercito, oltre che del Paese. Con il giuramento avete fatto una scelta difficile: avete scelto di caricarvi sulle spalle la responsabilità di garantire pace e sicurezza per il nostro Paese, abbracciando un impegno che vi accompagnerà nel vostro cammino di donne e uomini, per gran parte della vostra vita. La nostra è una scelta che non ammette deroghe, esitazioni e ripensamenti; una vita senza scorciatoie. Oggi, per voi è l’inizio di una nuova vita, è l’inizio di una vita matura, è l’inizio di un percorso che vi porterà ad allontanarvi da casa, dalle vostre famiglie, a diventare parte della grande famiglia dell’Esercito, dove non sarete mai soli. Ci sarà sempre chi è pronto ad aiutarvi e a supportarvi in ogni momento. Siatene sempre orgogliosi! È il vostro dovere che consente alla società civile di vivere in sicurezza, in libertà e in democrazia. Ma soprattutto, sappiate mantenere sempre lo sguardo fiero, consapevoli di aver scelto il mestiere più bello del mondo.”

I Volontari del 235° RAV “Piceno”, come i colleghi degli altri reggimenti addestrativi di Verona e Capua, completeranno l’iter formativo per poi essere assegnati alle scuole di specialità e alle unità della Forza Armata dislocate su tutto il territorio nazionale.