GIURAMENTO VIGILI DEL FUOCO ALL’AQUILA: MARSILIO, “IMPORTANTE PRIMA VOLTA, FORTE LEGAME CON CITTA'”

L’AQUILA – “Il giuramento degli Allievi Vigili del Fuoco di domani all’Aquila è una circostanza importante e del tutto inedita. Infatti, mai prima d’ora, per fare il loro giuramento, i Vigili del Fuoco erano usciti dal loro ‘tempio’, come lo hanno chiamato anche nel corso della conferenza stampa di Capannelle, nella loro scuola di formazione, a Roma”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Marco Marsilio.

“Lo faranno all’Aquila per la prima volta dopo 99 anni, in omaggio a questo numero a cui è legata molto la tradizione e l’identità della città – spiega il presidente – anche come ulteriore segno di affetto e di legame verso una città in cui i Vigili del fuoco hanno dato e continueranno davvero a dare tanto e dove verrà realizzata una nuova sede della loro centro di formazione nazionale”.

“Una struttura finanziata con i fondi del governo Meloni che, insieme al sindaco Pierluigi Biondi, siamo riusciti ad ottenere dopo anni di duro lavoro e di confronto istituzionale e che presto vedrà nascere una realtà che contribuirà a rivitalizzare la città dell’Aquila”, conclude.