GIURAMENTO VIGILI DEL FUOCO L’AQUILA: CASTELLI, “PROSEGUE RICOSTRUZIONE CASERME”

L’AQUILA – “La professionalità, il valore e lo spirito di servizio dei nostri Vigili del Fuoco sono un patrimonio riconosciuto tanto dalle istituzioni quanto dai cittadini. Ciò è particolarmente vero qui all’Aquila, dove il lavoro encomiabile e senza sosta svolto in occasione del sisma del 2009 ha creato un legame profondo tra il Corpo e la città. Anche per questo oggi qui, in Piazza Duomo, la cerimonia in occasione del 99/o giuramento degli Allievi Vigili del Fuoco, per la prima volta fuori dalle scuole di Capannelle a Roma, ha rappresentato un’importante occasione per rivolgere il giusto ringraziamento che agli uomini e alle donne del Corpo”.

Lo afferma il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, che oggi ha preso parte alla cerimonia.

Presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, diversi sottosegretari tra cui il sottosegretario al Ministero degli Interni con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, il presidente della Regione Marco Marsilio, il sindaco Pierluigi Biondi e le più alte istituzioni del territorio.

“I Vigili del Fuoco hanno poi svolto un servizio altrettanto fondamentale in occasione della drammatica sequenza sismica avvenuta nell’Appennino centrale tra il 2016 e il 2017 e, in quella occasione, ho potuto personalmente constatare la loro dedizione e le capacità. Tra i 34 interventi attualmente in corso per la riparazione o ricostruzione di caserme nel cratere 2016 due, in particolare, riguardano anche i Vigili del Fuoco. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria delle caserme Teramo e di Camerino, che speriamo di restituire quanto prima al Corpo così da consentire al suo personale di operare in strutture più moderne e sicure. Il lavoro di ricostruzione e rinascita prosegue, sapendo di poter contare sempre su chi è pronto a intervenire nei casi di emergenza”.

All’Aquila verrà inoltre realizzata una nuova sede del centro di formazione nazionale dei Vigili del fuoco, voluta e finanziata dal governo Meloni, in sinergia con la Regione e il Comune.