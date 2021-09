PESCARA – Il Plenum del Csm ha nominato capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Bellelli ha riportato 14 voti contro gli 8 dell’altro candidato, Giampiero Di Florio.

I due magistrati facevano entrambi parte del pool della procura pescarese guidata da Nicola Trifuoggi che nel 2008 conclusero l’indagine a carico di Ottaviano Del Turco per la Sanitopoli abruzzese. Bellelli è stato poi pm nel processo a carico di Montedison per la più grande discarica di veleni italiana, quella di Bussi sul Tirino (Pescara), anche questa confermata in Cassazione come la Sanitopoli.

Bellelli attualmente dirige la procura di Sulmona, Di Florio quella di Vasto.