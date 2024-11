GIUSEPPE PLACIDI RIELETTO PRESIDENTE REGIONALE DELLE ACLI: RESTERA’ IN CARICA 4 ANNI

L’AQUILA – In pieno clima congressuale provinciale e regionale delle Acli, in vista del prossimo e ormai imminente Congresso Nazionale, anche le Acli abruzzesi hanno celebrato il proprio Congresso lo scorso 9 Novembre rinnovando i consiglieri regionali. Il nuovo Consiglio Regionale si è riunito il 21 novembre per eleggere il Presidente Regionale ed ha riconfermato il Presidente uscente Giuseppe Placidi anche per il prossimo quadriennio.

La nuova Presidenza sarà composta, oltre al Presidente Placidi, dai Presidenti delle 4 Province abruzzesi e precisamente per L’Aquila Mario Centi, per Teramo Paola De Federicis, per Pescara Luca Ranghelli e per Chieti Antonello Antonelli.