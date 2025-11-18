GIUSTIZIA: APERTO A TORRICELLA SICURA UN UFFICIO DI PROSSIMITA’ NELLA SEDE DELL’UNIONE DEI COMUNI

TORRICELLA SICURA – Inaugurato il 14 novembre l’Ufficio di prossimità che svolgerà il suo servizio presso la sede dell’Unione dei Comuni montani della Laga, in via Giorgio Romani n. 1, Torricella Sicura (Teramo).

L’inaugurazione si è svolta in presenza del Presidente dell’Unione dei Comuni Lino Di Giuseppe, del Responsabile dei servizi sociali Enrico De Iulis e del Responsabile del Personale e Ragioneria Luca Galeotti.

L’apertura di questo nuovo sportello costituisce un passo importante verso una maggiore semplificazione e facilitazione nell’accesso ai servizi di giustizia per tutti i cittadini dell’Unione e non solo.

Il progetto, fortemente voluto dai Sindaci Federico Agostinelli (Campli), Marco Tiberii (Cortino), Lino Di Giuseppe (Rocca Santa Maria), Daniele Palumbi (Torricella Sicura) e Camillo D’Angelo (Valle Castellana), finanziato nell’ambito del PON e frutto della collaborazione tra l’Unione dei Comuni montani della Laga, la Regione Abruzzo e il Ministero della Giustizia, nasce per rispondere alla necessità di avvicinare la giustizia al territorio, rendendola più accessibile, efficiente e meno gravata da procedure burocratiche.

L’Ufficio di Prossimità sarà gestito da personale appositamente formato (Melozzi Sabrina, Fedele Paola Nunziata e Di Patrizio Flavio), ed è stato concepito per offrire servizi di giustizia “leggera”, con particolare attenzione alla Volontaria Giurisdizione. Tra le principali attività rientrano: la gestione delle pratiche di Amministrazione di Sostegno; la richiesta di autorizzazioni al giudice tutelare, comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l’espatrio; la richiesta di nomina di un curatore speciale; la consulenza e il supporto sugli istituti di protezione giuridica; oltre alla possibilità di ottenere i servizi di Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’assistenza di un avvocato.

Questo nuovo presidio consentirà ai cittadini di espletare diverse pratiche e adempimenti giudiziari quotidiani direttamente nel proprio territorio, evitando così di doversi recare presso la sede del Tribunale.

L’Ufficio di Prossimità osserverà i seguenti orari: martedì e giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

“L’inaugurazione di questo sportello rappresenta un importante segnale di attenzione verso i cittadini, soprattutto per chi risiede nei comuni più lontani dal Tribunale – spiega il Presidente dell’Unione dei Comuni, Lino Di Giuseppe. – L’apertura dell’Ufficio di Prossimità è il risultato di un percorso condiviso che conferma quanto la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in benefici concreti per la comunità. Grazie a questo nuovo servizio, l’Unione dei Comuni rafforza ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per il territorio, dimostrando la volontà di continuare a sviluppare e accogliere nuove opportunità a favore dei cittadini.”

