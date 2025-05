GIUSTIZIA: D’INCECCO (LEGA), “BENE DL GOVERNO, ORA URGENTE ULTIMA PROROGA PER TRIBUNALI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Ringrazio il Governo per la preziosa interlocuzione e per l’attenzione dedicata ad un tema delicato ed importante come quello della geografia giudiziaria”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.

“Come Lega Abruzzo – aggiunge – sosteniamo convintamente il testo dell’accordo sui tribunali da istituire, attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio. Confidiamo che presto il disegno di legge venga licenziato dal Cdm e presentato alle Camere”.

“Tuttavia, proprio per garantire le esigenze degli operatori di giustizia e assicurare la piena operatività dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, rispetto alle fisiologiche tempistiche del Parlamento, riteniamo utile un’ultima proroga che possa accompagnare il contenuto del provvedimento che tutti attendiamo”, conclude.