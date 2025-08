GIUSTIZIA: IL SOTTOSEGRETARIO DEL MASTRO ASSICURA, “SALVI I QUATTRO TRIBUNALI ABRUZZESI”

L’AQUILA- “È arrivato un annuncio importante che conferma che la linea è quella: la soluzione sarà trovata. Mentre la sinistra faceva arretrare la presenza dello Stato, noi abbiamo finalmente stabilizzato i quattro tribunali abruzzesi e oggi nel decreto Pnrr andrà anche la richiesta di far calendarizzare fin da subito le udienze in questi tribunali ormai stabilizzati”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, parlando a margine della inaugurazione dei locali che ospiteranno di nuovo l’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila e del destino dei quattro tribunali abruzzesi considerati minori che secondo la riforma sarebbero dovuti essere accorpati. Si tratta dei presidi a Sulmona ed Avezzano in provincia dell’Aquila e di Lanciano (nella foto) e Vasto in quella di Chieti.