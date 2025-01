GIUSTIZIA: PROCURATORE PESCARA BELLELLI, “VOGLIONO PM FORTE SOLO CON I DEBOLI”

PESCARA – “Avremo da un lato i giudici e dall’altro un pm fortissimo, un super poliziotto che dovrà inevitabilmente avere una forma di controllo da parte della maggioranza politica, del governo di turno. Quindi immagino un pm forte con i deboli e debole verso il potere”.

Così, intervistato dal Fatto Quotidiano, procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli.

E aggiunge: “L’argomento principale dei fautori della riforma è che va fatta perché il giudice è condizionato dal pm. È falso, di media oltre il 48% delle richieste dei pm vengono respinte dai giudici”.

Per il procuratore di Pescara, “la motivazione vera della riforma è che si vogliono pm che tenderanno ad assecondare il governo. Non ci sarà la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura dato che ci saranno due Consigli superiori, uno per pm e uno per giudici, con membri togati sorteggiati, che non saranno rappresentativi. Vogliono snaturare la Costituzione che è nata dalla Resistenza e ha stabilito un bilanciamento dei poteri. Si va verso qualcosa che fa paura, il tramonto dell’uguaglianza dell’azione penale”.