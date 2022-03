GIUSTIZIA, SEI NUOVI MAGISTRATI IN ABRUZZO, CAPRI: “BUONA NOTIZIA, MA SERVONO SUBITO”

L’AQUILA – “Il problema è che non sappiamo quando arrivano: se arrivano tra un anno o due servono a poco: è utile se arrivassero a breve, ma temiamo che non sia così”. A sostenerlo è il presidente dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila, Maurizio Capri, commentando la notizia della assegnazione al distretto di Corte d’appello dell’Aquila di sei nuovi magistrati nell’ambito della normativa sulle piante organiche flessibili distrettuali, a supporto degli uffici giudiziari impegnati con gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato.

“Non è una cosa che avverrà nei prossimi giorni – spiega Capri all’Ansa – spero nel corso dell’anno, se tutto va bene. Intanto non sappiamo di preciso dove vanno, in quali uffici, visto che riguarda tutto il distretto, credo che siano quattro giudici e due pubblici ministeri, però in realtà non sappiamo quando verranno. Non credo che sarà attuata entro l’anno, arriveranno con tempi abbastanza lunghi”.

“È una buona notizia – sottolinea Capri – ma purtroppo per essere messa in pratica richiede dei tempi che non sono utili: la norma è buona, però se i magistrati non arrivano siamo punto e a capo. Quello che conta nel nostro ambiente è anche la tempistica, quello che serve urgentemente all’ambiente giudiziario è che i magistrati prendano servizio immediatamente. Sono previsti dalla norma, ma non sappiamo quando arrivano, è questa incertezza che ci convince poco. La norma esiste, prendiamolo come dato positivo”.