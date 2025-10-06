GIUSTIZIA: VERRECCHIA (FDI), “CON UFFICI DI PROSSIMITA’, DA RIDIMENSIONAMENTO SI PASSA A RADDOPPIO”

L’AQUILA – “Grande soddisfazione per l’apertura, nella Marsica, dell’ufficio di prossimità a Celano. Con la conferma del mantenimento, a breve, del Tribunale di Avezzano, si assisterà a un potenziamento dei servizi legati alla giustizia”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che aggiunge: “Ho avuto il piacere di seguire personalmente, quale delegato del presidente Marco Marsilio, l’intero iter sin dalla prima delibera di Giunta regionale, la n. 316 del 09.06.2020, collaborando con il dipartimento di Presidenza e il ministero della Giustizia”.

“Si tratta di un servizio importante che avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari, offrendo alla comunità – e in particolare alle fasce più fragili – attività di orientamento e supporto operativo per il disbrigo a distanza di pratiche legate ad alcuni procedimenti giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere fisicamente la sede del tribunale. Un passo concreto verso una giustizia più vicina ai cittadini e più attenta alle esigenze del territorio”, conclude Verrecchia.