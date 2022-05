“GLI ADOLESCENTI DEL TERZO MILLENNIO”, MEETING A TERAMO DELLA DIOCESI CON IL MINISTRO BIANCHI

TERAMO – Un percorso lungo due anni all’insegna del patto educativo globale giunge a compimento. La Diocesi di Teramo-Atri, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo e la Congregazione per l’Educazione Cattolica, organizza venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022, nell’Aula Magna dell’I.I.S “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, il Meeting internazionale “Gli adolescenti del terzo millennio – Il patto educativo globale e inter-generazionale con e per gli adolescenti”.

Al simposio parteciperanno il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica S.E. Mons. Vincenzo Zani e numerosi esperti provenienti da diversi paesi europei.

Il meeting di questo fine settimana rappresenta l’ultima tappa di un lungo viaggio intrapreso quasi due anni or sono dalla diocesi aprutina e dal suo Vescovo Lorenzo Leuzzi, sul solco tracciato da Papa Francesco, a favore del patto educativo globale: un progetto che racchiude una linea di pensiero e una strategia capaci di generare percorsi e progetti a tutti i livelli educativi, scientifici, sociali e religiosi.

Un’iniziativa che chiama all’impegno per le nuove generazioni affinché diventino artefici di una civiltà dell’armonia, protagoniste di una cultura del dialogo e dell’inclusione. Risale al mese di ottobre 2020, in concomitanza con il rilancio del Global Compact on Education da parte del Santo Padre, il primo video convegno dedicato dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’USR Abruzzo al tema del patto globale, con la partecipazione dello stesso Monsignor Zani. Esattamente un anno fa, nel maggio 2021, venne promosso il secondo appuntamento per ripensare gli attuali paradigmi formativi.

Ancora una volta fu presente in collegamento il Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica e partecipò anche il Ministro Patrizio Bianchi. Nell’anno in corso sono stati tenuti a Teramo tre seminari di preparazione al Meeting Internazionale che hanno coinvolto numerose realtà scolastiche su altrettante sotto-tematiche specifiche: mondo virtuale, orientamento e interculturalità.

La partecipazione degli adolescenti della diocesi al grande pellegrinaggio nazionale dello scorso Lunedì dell’Angelo in Piazza San Pietro con Papa Francesco, ha rappresentato l’ultima tappa di avvicinamento alla due giorni.

La prima delle due giornate del meeting sarà dedicata a tematiche molto attuali: dal patto educativo di Papa Francesco, allo spinoso problema delle povertà educative. Sarà successivamente aperta una finestra sul tema degli adolescenti in Europa con l’intervento di testimonial europei che affronteranno le tre tematiche, oggetto di riflessione del meeting (mondo virtuale, orientamento e dialogo intergenerazionale) in chiave internazionale.

Tali tematiche saranno altresì oggetto di approfondimento in una tavola rotonda e, a seguire, saranno indagate grazie alle esperienze degli studenti. La seconda giornata, che avrà inizio alle ore 9.30 e vedrà la gradita partecipazione del Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, darà spazio ad una riflessione sulla scuola degli adolescenti fra emergenze e accoglienza prevedendo, fra gli altri relatori di rilievo, la partecipazione di rappresentanti dell’Ambasciata Ucraina.

In questo contesto l’USR Abruzzo diffonderà i risultati di due rilevazioni che hanno riguardato gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado: la prima, inserita nel piano Strategico Nazionale contro la Dispersione scolastica con il Progetto “Osservare per non disperdere”, ha previsto una rilevazione aggiornata dei dati afferenti alla dispersione scolastica offrendo una riflessione sulle azioni e le strategie da mettere in atto per contrastare il suddetto fenomeno.

La seconda ha fornito un quadro basato sugli indicatori riguardanti la dispersione implicita degli studenti.

Il Meeting Internazionale si concluderà nel pomeriggio di sabato 7 maggio al Santuario di San Gabriele con la quinta Veglia Mariana Internazionale dei Giovani. Sarà come sempre un momento di unione nella preghiera per giovani da tutto il mondo. In questa edizione si collegheranno con San Gabriele i giovani di Albania, Gran Bretagna, Madagascar, Messico, Sri Lanka e Ucraina.