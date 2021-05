“GLI ADOLESCENTI E IL PATTO EDUCATIVO INTER-GENERAZIONALE”, CONVEGNO DELLA DIOCESI TERAMO-ATRI

TERAMO – In preparazione alla IV Veglia Mariana Internazionale dei Giovani, intitolata Maria, il modello per una Chiesa giovane (Papa Francesco), è previsto il convegno “Con i giovani protagonisti nella storia. Gli adolescenti e il patto educativo e inter-generazionale”, organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

I lavori saranno suddivisi in due giornate.

La prima parte del convegno si terrà esclusivamente online venerdì 7 maggio, a partire dalle ore 9.00, e vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi del mondo dell’adolescenza, tra cui il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

La seconda parte si svolgerà nel mattino di sabato 8 maggio, dalle ore 10.30, e metterà in comunione idee, esperienze e testimonianza provenienti dal mondo dell’istruzione, dell’università, della pastorale scolastica e del mondo della carità. Il tutto in continuità con l’invito di Papa Francesco al rilancio della questione educativa nel mondo globalizzato.

Il Rosario e il Convegno del 7-8 maggio costituiscono nel loro insieme il Giubileo degli adolescenti e dei cresimandi e sono parte dell’Anno Giubilare indetto per il Centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata, il cui programma di festeggiamenti è stato avviato lo scorso 27 febbraio con l’apertura della Porta Santa e si concluderà il 27 febbraio del 2022.

Le due parti del convegno saranno fruibili sul canale YouTube della Diocesi di Teramo-Atri: www.youtube.com/c/diocesiditeramoatri

Il programma del convegno: Programma convegno 7-8 maggio 2021