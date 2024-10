GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIZZOLI RICEVUTI DAL PREFETTO DELL’AQUILA

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, aderendo con piacere ad una richiesta pervenuta in tal senso, ha ricevuto in ufficio gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, accompagnati dalla dirigente scolastica Paola Verini e dalle docenti Consolina Ricci, Federica Sette, Susanna Ciccozzi, Gabriella Sette e Andreina Marcantonio.

I piccoli studenti sono stati accolti negli uffici e resi partecipi dello svolgimento delle attività lavorative in Prefettura, ricevendo risposte alle loro domande e ad ogni curiosità emersa durante i vari momenti dell’incontro. Il Prefetto, nell’augurare buon anno scolastico a tutti gli studenti e al corpo docente, ha sottolineato l’importanza che la scuola primaria svolge per la formazione dei bambini, ma anche per la coesione sociale del territorio.