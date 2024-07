GLI EVENTI NEL CRATERE SISMICO 2009 A PORTATA DI CLICK. USRC, AL VIA PROMOZIONE SUL PORTALE CEC

L’AQUILA – Riparte la promozione estiva 2024 dei Comuni del Cratere con la piattaforma CEC, che raccoglie oltre 400 iniziative per tutti i gusti: festival musicali, di cinema e videoarte, feste popolari e riti religiosi, incontri sportivi, spettacoli dal vivo, attività ludiche ed enogastronomiche, dibattiti ed esperienze di arte partecipativa. CEC, il Cartellone condiviso degli Eventi Culturali dei Comuni del Cratere, è la piattaforma di raccolta degli eventi promossa dall’Usrc, l’Ufficio speciale ricostruzione del cratere sismico, con l’obiettivo di concentrare in un unico spazio virtuale tutte le iniziative programmate dal territorio e metterle a disposizione di cittadini e turisti in maniera immediata.

L’Intera offerta in programmazione è consultabile al sito https://webgis.usrc.it/eventiculturali/login.php e sui canali social dell’USRC

La piattaforma, fortemente voluta lo scorso anno dai 56 Comuni del Cratere per coordinare la promozione delle attività culturali, ha visto registrati ad oggi oltre 1000 eventi, ed è in costante aggiornamento grazie alla collaborazione dei Comuni e delle diverse associazioni che operano sul territorio con sinergia ed entusiasmo.

Obiettivo del CEC è accrescere l’attrattività del nostro territorio tutto l’anno, per rilanciare l’economia culturale nei Comuni del Cratere, afferma Raffaello Fico, titolare dell’USRC: il CEC per sue potenzialità che si ispirano all’intelligenza artificiale, rappresenta un volano per la promozione del territorio, con eventi calendarizzati in ogni momento dell’anno. Il Cartellone degli Eventi Culturali dei Comuni del Cratere è stato al centro di un hackathon dedicato ai temi dello sviluppo territoriale realizzato nel mese di aprile: un momento di connessione e confronto tra l’USRC e i giovani, che sono stati chiamati a dare il loro contributo con idee e spunti di miglioramento. Il CEC è stato oggetto di studio e riflessione collettiva per renderlo sempre più strumento di promozione integrata del territorio, anche per il suo potenziale innovativo, con l’introduzione dell’IA nella progettazione.

Facilmente consultabile tramite smartphone, tablet e pc e costantemente in evoluzione, il CEC risponde all’esigenza del territorio di rilanciare l’economia culturale, rafforzare l’identità locale ed accrescere l’attrattività tutto l’anno, innescando un processo di interconnessione tra le comunità. La sua veste attuale è il risultato di un lavoro sinergico tra enti ed istituzioni e rappresenta una vetrina per esplorare l’intera offerta del territorio, in base alla data, alla categoria di interesse, al Comune, visualizzando una scheda contenente tutti i dettagli e le informazioni utili: ogni Comune, operatore ed associazione sul territorio può infatti caricare in autonomia sulla piattaforma l’evento che vuole promuovere. Chiunque potrà condividere gli eventi tramite i principali social network al fine di massimizzare la circolazione delle informazioni.