GLI INCONTRI DEGLI ALPINI PER L’AQUILA: AL PALAZZETTO DEI NOBILI SCOPERTE CON RESTAURI POST SISMA

L’AQUILA – Torna dopo la pausa estiva, sabato prossimo 20 settembre alle ore 17:30 presso Palazzetto dei Nobili dell’Aquila, il programma che prevede una serie di conferenze organizzata dal Gruppo ANA “M. Jacobucci” dal titolo “Gli incontri degli alpini per L’Aquila”.

Il tema del prossimo incontro è “Una città restaurata: azioni e scoperte dopo il sisma del 2009”.

I relatori sono tre eminenti professionisti, protagonisti nelle sfide legate al recupero, restauro e ricostruzioni di numerosi beni d’interesse culturale; nonché attori di scelte tecniche-conservative che hanno dato nuova vita a monumenti e opere d’arte, prezioso patrimonio della nostra Città.

L’Architetti Antonio Di Stefano tratterà dell’ ”Architettura fortificata, storia ed evoluzione delle fortificazioni. Il Forte dell’Aquila”.

L’ex direttore del Munda Mauro Congeduti illustrerà “Le due vite di un Museo”, con riferimento proprio al Museo Nazionale d’Abruzzo e l’Architetto Corrado Marsili relazionerà sui “Frammenti delle città perdute” in relazione ad alcuni ritrovamenti in chiese e palazzi a seguito dei lavori post-sisma.

L’incontro è ad ingresso libero