GLI STUDENTI AL SINDACO DI MONTESILVANO: “VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE VICINE ALLA SCUOLA”

MONTESILVANO – Le classi terze della Scuola Media Troiano Delfico di Montesilvano (Pescara) hanno scritto al Sindaco Ottavio De Martiniis e al Consigliere delegato per le politiche sull’accessibilità Giuseppe Manganiello. Gli studenti diplomati “Sentinelle di Civiltà e di Felicità” grazie al progetto di Claudio Ferrante, patrocinato dall’Associazione Carrozzine Determinate e realizzato, anche per la Primaria Delfico, grazie alla donazione dalla farmacia Russo di Montesilvano, hanno preso seriamente il proprio ruolo e chiedono un intervento preciso.

Grazie a questo percorso pedagogico di sensibilizzazione e educazione civica hanno individuato molte barriere architettoniche esistenti nei pressi della loro scuola che impediscono ai compagni con disabilità di muoversi in autonomia, creando una discriminazione. I ragazzi dopo aver studiato bene l’ambiente in cui vivono tutti i giorni con un occhio del tutto nuovo, uno sguardo consapevole e attento alle barriere architettoniche, hanno mappato il territorio e chiedono con urgenza un intervento affinché le barriere architettoniche vengano rimosse per consentire a tutti l’accesso a scuola in condizioni di parità uguaglianza e sicurezza.

In particolare hanno richiesto l’abbattimento delle barriere architettoniche relative all’attraversamento pedonale di Via Gabriele D’Annunzio, di fronte alla Piazza della Chiesa di Sant’Antonio, gravemente danneggiato e causa di molte cadute per diverse persone; allo scivolo sul marciapiede di ingresso, di fronte al cancello della scuola succursale “T. Delfico”, che risulta essere troppo ripido e allo scivolo di accesso alla porta d’ingresso della stessa scuola succursale che risulta avere una pendenza eccessiva. Siamo certi che l’amministrazione comunale ascolterà le richieste di questi cittadini del domani ora divenuti sensibili e attenti al problema dell’accessibilità universale.