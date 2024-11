GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI PESCARA PROTAGONISTI AL MERANO WINE FESTIVAL 2024

PESCARA – Sono 14 gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara protagonisti per il terzo anno consecutivo della 33esima edizione del Merano Wine Festival 2024, la rassegna mondiale dedicata alle produzioni viti-vinicole e al food. Una kermesse che sta offrendo ai nostri ragazzi la straordinaria opportunità di confrontarsi con i propri coetanei di altre regioni, sperimentando sul campo la promozione turistica dell’Abruzzo attraverso le sue risorse enogastronomiche”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro che ha accompagnato i 14 studenti nella missione di Merano.

“Il Merano Wine Festival, giunto alla 33esima edizione, vede anche quest’anno la partecipazione della Regione Abruzzo – ha sottolineato la dirigente Di Pietro – che ha chiesto la presenza del nostro Istituto tra i partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di mettere in campo quanto di meglio l’Abruzzo offre sotto ogni punto di vista dell’agroalimentare. Un’esperienza formativa di grande valore, perché il Wine Fest è un enorme laboratorio che fotografa il meglio non solo della Viticoltura italiana e mondiale ma anche della Cucina, attraverso molteplici iniziative sul tema del gusto, e nel contempo permette di guardare al futuro, alle novità in fieri e alle prospettive di innovazione del mondo della enogastronomia”.

“I nostri studenti collaboreranno alla realizzazione della manifestazione, partecipando a tutti i momenti del ricco programma, ai seminari e tavole rotonde, agli show cooking, supportando le cantine e i produttori, le aziende agroalimentari e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, lavorando con gli chef dell’Unione Regionale e Provinciale Cuochi anche all’allestimento e al servizio della Cena di Gala. E lo fanno da protagonisti, dal momento che la stessa Regione Abruzzo partecipa in veste istituzionale. Per la nostra scuola gli eventi in sinergia con partner istituzionali, la Regione, la Camera di Commercio, i GAL, le Associazioni di settore e le tante aziende produttrici sono un punto di forza che permette agli studenti di fare esperienze sul campo, ma anche di instaurare contatti che possono utili per il loro futuro lavorativo”.

Gli studenti presenti alla kermesse, accompagnati dal docente Alessandro Cocco, sono Lorenza Bozzella, Gloria Bertolin, Chiara Bernardone, Ettore Camplone, Valeria De Petra, Francesco Rapposelli, Leon Cirelli, Francesco Benedetti, Anastasia D’Ambrosio, Simone Florindi, Ludovica Valiante, Giorgia Ricci, Yaryna Kryvan, Elena Garotti.