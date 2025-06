GOLE DI SAN VENANZIO: INCENDIO CONTINUA A DIVAMPARE, FRONTE DEL FUOCO SI AVVICINA AD EREMO

RAIANO – E’ tornato a divampare e a divorare le pinete delle Gole di San Venanzio e di Raiano, l’incendio che sabato è partito a causa un agricoltore stava bruciando le potature di ulivo, e che poi si è autodenunciato. Le fiamme si stanno avvicinando all’eremo a valle, ma per fortuna a frammezzarsi una ampia parete rocciosa senza vegetazione.

Si legge sul sito del Comune: “Purtroppo il vento la sta facendo da padrone. Questa è la situazione attuale. Circa 117 ettari distrutti. Siamo preoccupati per il nostro amato Eremo. Su richiesta di Don Daniele siamo andati a togliere quanto di più sacro presente al suo interno. Anche se la cosa più preziosa è proprio l’Eremo. Ma quello non possiamo toglierlo. Grazie ai cittadini, alla Protezione Civile, i vigili del fuoco per il contributo prestato”.

Sono ora in azione elicottero Eriksonn, un elicottero messo a disposizione dalla flotta regionale e due canadair. Permane l’allerta nella contrada De Contra, sul territorio comunale di Raiano.

Nel primo pomeriggio di oggi il vento ha riacceso la brace nascosta nel sottobosco, alimentando il rogo con la colonna di fumo visibile nell’intera vallata peligna. Solo oggi sono stati 150 gli sganci effettuati dai quattro mezzi che stanno cercando di tamponare la situazione. I numeri salgono a 350, se si considera il lavoro portato avanti da sabato.

Otto squadre di protezione civile e tre di vigili del fuoco, coordinati dal Dos (direttore operazioni di spegnimento) stanno operando da terra, bonificando alcune aree anche se le operazioni restano complicate. Secondo la protezione civile sono 177 gli ettari coltivati andati in fumo su un totale di oltre 250 interessati dal rogo.