GOLE FARA SAN MARTINO: SINDACO, “NESSUN RISCHIO CADUTA MASSI, SOLO LAVORI PROGRAMMATI”

CHIETI – “Non v’è ad oggi alcun pericolo di caduta massi e crolli nel sito delle Gole di Fara San Martino. Il Comune d ha avviato in questi giorni ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’ampio tratto prima e dopo lo stretto, fino all’Abbazia di San Martino, interventi programmati con fondi della Protezione Civile e concessi da Regione Abruzzo, con un cronoprogramma condiviso e autorizzato dall’Ente Parco della Majella”.

Lo precisa il sindaco Antonio Tavani, per smentire articoli di stampa che paventavano invece il rischio di caduta massi.

“Si tratta del quarto lotto di un ciclo di lavori che il Comune di Fara San Martino ha implementato negli anni scorsi, proprio in ragione di limitare, mitigare e ridurre ogni motivo di pericolo per persone e cose. Negli ultimi anni peraltro, con le tre edizioni del Festival della Montagna, esperti di montagna e di soccorso ci hanno aiutato ad accendere i riflettori sulla fruizione responsabile e consapevole di luoghi favolosi come quelli della Majella Madre, tanto affascinanti e attrattivi quanto bisognosi di attenzione e attrezzature adeguate per la frequentazione stessa. Crediamo di aver garantito da sempre, grazie ad uno straordinario impegno su informazione, segnaletica e interventi materiali, un grande contributo per rendere questo magnifico posto ogni giorno più sicuro”, aggiunge Tavani.