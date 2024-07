GOLE SAN VENANZIO: TROVATO LUPETTO ABBANDONATO E ZOPPICANTE, E’ ORA NEL CENTRO RECUPER DEL PNALM

L’AQUILA – Un lupetto di pochi mesi è stato trovato ieri da una cittadina di Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi in provincia dell’Aquila, in prossimità della fontana tra Raiano e Molina, lungo le gole di San Venanzio.

Il lupetto ha forti difficoltà a camminare per una menomazione alla zampa anteriore e probabilmente è stato per questo motivo abbandonato dalla madre, oppure ha perso di vista il branco.

La cittadina ha portato a casa sua il lupetto accudendolo durante la notte, e ha subito avvertito i Carabinieri forestali, il Parco regionale Sirente Velino e i veterinari della Asl provinciale dell’Aquila. Il lupetto ha ululato in continuazione durante tutta la notte.

Questa mattina alla buon ora sono venuti a prendere in consegna il lupetto i militari dei Carabinieri forestali assieme al personale del centro recupero animali selvatici del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Da quanto si apprende, il lupetto sarà tenuto in cattività fino a quando non sarà in grado di camminare e di badare a se stesso, per poi essere liberato in natura.